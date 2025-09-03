Martin Rütter: „Es ist fast nie der Hund das Problem, sondern der Mensch“

Martin Rütter hat schon so einiges gesehen. In seinen RTL-Sendungen wie „Die Welpen kommen“ oder „Der Hundeprofi“ schüttelte er in der Vergangenheit zahlreiche Male den Kopf als es um die Erziehung der Vierbeiner ging.

Nun erinnert sich der gebürtige Duisburger an einen seiner kuriosesten Fälle, die er miterlebt hat. Bei dieser Geschichte kann sich selbst Martin Rütter als erfahrener Hundeprofi an den Kopf fassen.

Martin Rütter erinnert sich

Im Interview mir der Zeitschrift „Frau im Leben“ spricht der Hundeprofi über einen Fall, der ihn anscheinend heute noch beschäftigt. Es handelt sich dabei um einen Mann, der insgesamt drei Jahre lang wegen seines Hundes auf der Couch geschlafen hat.

+++ auch interessant für dich: Martin Rütter macht seine Diagnose öffentlich – „Kann es nur sehr schwer aushalten“ +++

Der Grund: sein Vierbeiner ließ ihn nicht mehr zu Frauchen ins das gemeinsame Schlafzimmer. Wie bitte? Da ist sogar Martin Rütter sprachlos. „Die große Schwierigkeit war allerdings, die Frau zu überzeugen, das zu ändern. Die Hürde besteht häufig darin, bei den Leuten überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie etwas falsch machen. Sie müssen verstehen, dass sie mit ihrem Verhalten dem Hund und sich nichts Gutes tun“, so der 55-Jährige.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter heißt es: „Es ist fast nie der Hund das Problem, sondern der Mensch. Er muss seine Einstellung und Verhaltensweisen überdenken und verändern.“ In diesem speziellen Fall trifft diese Aussage schonmal zu.