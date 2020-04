Martin Rütter erlebt schlimme Situation: Hund zerrüttet Familie – „Hölle kommt auf euch zu“

Martin Rütter ist eigentlich „Der Hundeprofi“ auf Vox, doch hin und wieder kittet er auch zerstrittene Familien.

Bei Familie Ostrowski haben sich Beziehungs- und Hundestress stets abgewechselt. Hund Matty kontrolliert den Alltag der Familie bis ins kleinste Detail – und hat damit regelmäßig nicht nur zu Streit zwischen den Ehepartnern, sondern auch zu Tränen geführt. Martin Rütter ist für die Familie und den Riesenschnauzer die allerletzte Chance.

Martin Rütter arbeitet mit Hund – Familie verzweifelt über Riesenschnauzer Matty

Wenn sich das Verhalten des Vierbeiners nicht bessere, würde Herrchen Benjamin ihn weggeben. Wegen Hund Matty sei „keine Freizeitaktivität“ mehr machbar, zum Beispiel der Besuch im Café. „Nicht möglich, weil Monika nicht mal auf die Toilette gehen kann. Dann bellt Matty das ganze Café zusammen.“

Martin Rütter ist "Der Hundeprofi" auf Vox. Foto: imago images / Michael Wigglesworth

Sobald das Frauchen nicht mehr in der Nähe ist, steht Matty unter Strom, schwitzt am ganzen Körper. Immer will er Monika auf Schritt und Tritt verfolgen. „Ich sehe hier einen Hund, der absolut kontrollsüchtig ist“, bemerkt Rütter schnell. Weil der Hund stets auf die Familie aufpassen wolle, drehe er durch, sobald Frauchen außer Sichtweite gerät.

Die wiederum ist genervt von Benjamin, der von den Betteleien des Hundes genervt ist. Da ist Streit im Hause Ostrowski vorprogrammiert. Und das schon seit eineinhalb Jahren, gibt Monika zu und wischt sich Tränen aus dem Augenwinkel.

Hund stellt Familienharmonie auf die Probe

Martin Rütter hat eine gute und eine schlechte Nachricht für das Paar. Der Hund wird immer ein „Zappelphilipp“ bleiben – doch die gute Nachricht: „Wir können aus ihm einen händelbaren Zappelphilipp machen.“ Doch er hat auch eine Warnung: „Im nächsten halben Jahr kommt die Hölle auf euch zu, was Geduld angeht.“ Eine schwierige Aufgabe – schließlich liegen die Nerven schon jetzt blank.

Auf der Hundeschule hatte das Ehepaar bereits versucht, Mattys Verfolgungswahn kein Einhalt zu bieten, blieb jedoch erfolglos. Rütter erkennt schnell wieso: Die Familie hat dem Hund dort unwissentlich genau das falsche Verhalten eingetrichtert. Für jedes Drängeln bekommt der Hund ein Leckerli – das sollte so nicht sein.

----------------

Mehr Themen:

Martin Rütter mit schrecklicher Todes-Nachricht – „Kann hier nicht den Hundekasper geben“

Martin Rütter: Fürchterliches Drama um Welpe Mogli – „Eine Katastrophe"

Martin Rütter: Hundeprofi spricht in Coronakrise über Obdachlose: „Mir hat das Herz geblutet“

----------------

Hund Matty stellt sich schwerer Prüfung

Deswegen steht jetzt hartes Training an der Tagesordnung: Der Hund muss lernen, dass Drängeln genau die falsche Reaktion ist. Und Monika und Benjamin müssen Acht geben, eben genau dieses Verhalten nicht zu belohnen.

Über Wochen haben die Ostrowskis genau das geübt. Herrchen, Frauchen und Matty zeigen Fortschritte, von Rütter gibt es viel Lob: „Insgesamt läuft das hier schon sehr gut.“ Nicht die einzige gute Nachricht: Seit es mit dem Hund besser klappt, funktioniert es auch zwischen Monika und Benjamin wieder besser. „Ich habe das Gefühl, dass der Benjamin das annimmt“, freut sich Rütter.

Am Ende bewältigt der Hund sogar die Angstsituation der Familie – der Besuch im Café – mit Bravour. Bis vor einem halben Jahr absolut nicht denkbar. Doch an diesem Tag läuft alles glatt, Martin Rütter ist zufrieden mit dem Vierbeiner: „Eine eins mit Sternchen!“ (vh)

Die Sendung wurde bereits 2019 ausgestrahlt.