Martin Rütter: Hundeprofi fassungslos, weil Paar DAS mit ihrem Welpen machen – „Völlig Panne“

Martin Rütter hat mal wieder allerhand Tipps über den Umgang mit Welpen in der Tasche. Bei der zweiten Folge am Sonntagabend muss er gestehen wie „Panne“ sich doch Hundebesitzer manchmal benehmen.

Martin Rütter: Paar im Dalmatiner-Wahn

Familie Waldmann aus Dortmund ist im siebten Himmel mit ihrem Dalmatiner-Welpen „Sir Henry“. Travestiekünstler Tony ist komplett im Dalmatiner-Wahn und bereitet sich für einen Auftritt in Hamburg vor. Er will sich ein neues Kostüm schneidern, komplett in Dalmatiner-Muster.

Guido geht deshalb erstmal mit dem kleinen Welpen vor die Tür. Der Ausflug dauert nicht lange, bald kommt Guido mit einer Überraschung für Tony wieder.

Hund verliert Zahn

„Guck mal was ich mitgebracht habe, Sir Henrys erster verlorener Milchzahn.“ Tony schmilzt dahin: „Das ist ja süüß!“. Die Waldmanns fragen sich, ob es eine Hundezahnfee gibt.

Martin Rütter kann es gut verstehen, dass sie den Zahn aufbewahren wollen. „Im Grunde völlig Panne!“, sagt er und gesteht, dass er selbst auch vier Milchzähne aufbewahrt hat.

Rütter erklärt, das ein Welpe noch ein Baby ist, auch die haben auch Milchzähne. Und sie würden die Zähne ebenso verlieren wie Kleinkinder es täten.