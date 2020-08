Martin Rütter: Hundeprofi beinahe nicht wiederzuerkennen – „Entweder man kann es tragen...“

Was ist da denn los? Martin Rütter zeigt sich in Dessous bei Facebook? (Symbolbild)

Nanu, wie sieht denn Martin Rütter plötzlich aus? In einem Video zeigt sich der beliebte Hundeprofi ganz ungewohnt in Dessous und mit langer Haarpracht.

Was steckt da bloß hinter?

Martin Rütter zeigt sich in Dessous

Nicht nur in heißen Outfits zeigt sich Martin Rütter in einem Video auf Facebook. Er rekelt sich in verschiedenen Dessous vor der Kamera und reitet auf einem schwarzen Pferd. Dazu schreibt er: „Entweder man kann es tragen...oder eben nicht“.

„Puh, wie kriege ich das jetzt wieder aus meinem Kopf?“, schreibt ein Fan daraufhin.

„Hundeprofi“ Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte zunächst Sportwissenschaften

danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei VOX seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender VOX läuft nun Rütters neue Show „Helden auf vier Pfoten“

Nein, Martin Rütter trägt nicht plötzlich Dessous und er wird seiner Berufung als Hunde-Couch mit Sicherheit treu bleiben. Vielmehr hat er sich damit einen Scherz erlaubt. Mit der „Reface App“, die er hier benutzt hat, kann man sein eigenes Gesicht in Videos retuschieren.

Martin Rütter: Fans haben diesen Verdacht

Doch die Fans sind echt begeistert von den langen dunklen Haaren die er in dem Video trägt. Zudem haben sie diesen Verdacht:

„Martin Rütter bist du die Schwester von Thomad Anders? “

„Ich dachte erst, es wäre Thomas Anders (von Modern Talkin) in jungen Jahren“

„Ja, an Thomas Anders habe ich auch gedacht. Wegen der braunen Hautfarbe.“

So lauten einige Kommentare der Nutzer. Der Hundeprofi hat also mächtig Ähnlichkeit mit Sänger Thomas Anders. Ob er sich jetzt wohl die Haare lang wachsen lässt?

Seine Fans sind jedenfalls sehr amüsiert über das Video und feiern Martin Rütter für seine tolle und lustige Art. (mia)