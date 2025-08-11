Martin Rütter ruft Hundehalter zur Vorsicht auf – „Auf keinen Fall“

Wenn es um Hunde geht, kennt sich RTL-Star Martin Rütter bestens aus. Durch seine langjährige Erfahrung weiß der Hunde-Profi genau, wie Vierbeiner ticken. So konnte er schon vielen Menschen und Hunden beim gemeinsamen Training helfen.

Mit seiner authentischen und persönlichen Art gewährt er seinen Fans regelmäßig Einblicke in seinen lebhaften Alltag und spannende Arbeitstage auf Instagram.

In einem aktuellen Instagram-Reel spricht der 55-Jährige ein Thema an, das gerade viele Hundebesitzer bewegt: Die Abkühlung von Hunden bei sommerlichen Temperaturen.

Martin Rütter gibt sein Expertenwissen weiter

Die derzeitigen hochsommerlichen Temperaturen sind nicht nur für uns Menschen eine Herausforderung, sondern können auch unseren geliebten Vierbeinern ganz schön zusetzen. Aber ist es wirklich sinnvoll und empfehlenswert, Hunde abzukühlen?

Martin Rütter hat auf diese Frage eine klare Antwort: „Die Antwort lautet ja. Aber mit Sinn und Verstand.“ Zu Hause setzt er auf Kühlmatten, auf denen seine Hunde sich entspannen können. Nach seiner Aussage würden es viele Hunde genießen.

Ein eindeutiges Tabu für Hundebesitzer

Bei Spaziergängen und Touren sorgt er dafür, dass sie regelmäßig bis zum Bauch ins Wasser gehen. Doch am Ende gibt er seinen Instagram-Followern noch einen wichtigen Warnhinweis.

„Was ihr auf keinen Fall machen dürft: Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Hund total überhitzt ist, dürft ihr nicht schwallartig Wasser über ihn kippen“, erklärt er mahnend.

So eine Aktion könne ernsthafte Folgen für das Herz der Vierbeiner haben. Das Grundprinzip laute: Vorsicht walten lassen. Lieber ein kaltes Handtuch vorsichtig über den Hund legen oder langsam und behutsam Wasser über ihn gießen. Wichtig ist, dass er sich nicht erschreckt. So steht einer erfrischenden Abkühlung für die Hunde nichts im Weg.