Martin Rütter: Schockierende Szenen – Hundeprofi muss handeln „Eine Katastrophe“

In Sachen Hundeerziehung ist er der absolute Profi. Martin Rütter weiß genau, wie man mit den Vierbeinern umgehen muss. In seiner Sendung „Der Hundeprofi – Rütters Team“ kümmern er und sein Team sich um besonders harte Fälle. Doch was er da zu sehen bekommt, schockiert sogar den Experten.

Die Australian Shepherd Hündin Chinook ist das Sorgenkind von Martin Rütter. Der Vierbeiner reagiert bei Begegnungen mit anderen Hunden extrem aggressiv. Den Herrchen gelingt es kaum sie zu zügeln. Deshalb muss der Profi ran.

Martin Rütter: Hündin bereitet große Sorgen

Da ist selbst Martin Rütter sprachlos. Hündin Chinook wird in der Gegenwart von anderen Hunden wortwörtlich zur Furie. Bellen, Springen, Ziehen: Für die Herrchen wird jeder Spaziergang zum Kampf. Als der Hundeprofi die Szenen sieht, fällt ihm direkt etwas auf: „Das ist natürlich auch mit dem Halti ein Horror. Also viel falscher kann man ein Halti auch nicht benutzen“.

Dass diese Schutzmaßnahme aber nicht viel bringt, zeigt sich kurze Zeit später, als die Hündin es letztendlich schafft den Halti durchzureißen. Für den Profi ein besorgniserregendes Zeichen: „Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Druck da gerade drauf ist. Sowohl körperlich, als auch seelischer Druck. Das ist für den Hund eine Katastrophe was da passiert“.

Martin Rütter: Besonderer Umstand macht die Lage noch kritischer

Dass das Verhalten der Hündin ein Problem darstellt, ist allen Beteiligten klar. Doch die Situation verschärft sich, denn die Besitzerin von Chinook erwartet ein Kind. Kristin Leheis hat Angst vor den gemeinsamen Spaziergängen mit dem Baby und ihrem Vierbeiner: „Meine größte Angst ist es, dass Chinook mich vielleicht mit dem Kinderwagen umreißt“.

Und auch Martin Rütter ist beunruhigt: „Die Sorge ist total berechtigt. Das ist ja gar nicht alltagstauglich. Nur der Gedanke da wäre ein Kinderwagen dabei; das hat im Moment überhaupt keine Chance“. Jetzt muss der Hundeprofi handeln, damit Chinook keine Gefahr mehr darstellt.

Ob es Martin Rütter gelingen wird die Hündin zu erziehen, siehst du Samstagabend (29. Oktober) um 20.15 Uhr bei Vox oder in der Mediathek.