Martin Rütter: SO haben wir den Hundeprofi noch nie gesehen – „Es ist ziemlich erniedrigend“

Nanu, was ist denn mit Martin Rütter passiert? Der Hundeprofi meldet sich auf Instagram per Video bei seinen Fans. Wie es aussieht, ist der TV-Profi wieder einmal für Dreharbeiten unterwegs. Heute meldet er sich aus einem Studio, wo er für den Dreh zurechtgemacht wird.

Doch wer jetzt denkt, dass Martin Rütter nur etwas abgepudert wird, der irrt sich gewaltig. Der Hundeprofi unterzieht sich einer kompletten Typenverwandlung.

Martin Rütter auf einmal ganz flauschig

Mit flauschigen Öhrchen auf dem Kopf meldet sich Martin Rütter aus dem Studio, während er von der Stylistin einen dunklen Kreis aus die Nasenspitze gemalt bekommt. Dazu sagt er: „Es ist ziemlich erniedrigend.“ Im Hintergrund hört man das leise Kichern der Visagistin, die anscheinend sehr amüsiert über diesen Anblick scheint. „Was ich nicht alles mitmache“, seufzt der Duisburger.

Doch eine Frage stellt er sich dann doch: „Was bin ich denn dann überhaupt?“. Ein Hund? Ein Bär? Seine Stylistin antwortet: „Süß.“ Das sieht der Hundeprofi aber etwas anders: „Ich finde ich sehe einfach nur doof aus.“ Er fügt noch hinzu: „Wofür diese aufwendige und Verkleidung und Maskerade von einem Profi gemacht wurde, erfahrt ihr später.“

Martin Rütter: Fans sind von der Verkleidung begeistert

Anders als er selbst, finden seine Fans diesen etwas anderen, tierischen Look des Hundeprofis zuckersüß. So kommentieren einige und rätseln, was es mit der Verkleidung auf sich haben könnte:

„Sorry, aber dein Gesicht wirkt mit den Puschen auf dem Kopf einfach unfassbar knuffig.“

„Also Rudolph Rentier ist es nicht, da wäre die Nase rot und du hättest ein Geweih. Vielleicht fürs nächste Mal.“

„Steht dir solltest du öfter tragen.“

„Aber wenn du deine Haare so trägst, hat das auch was.“

„Erinnert an Til Schweiger als Mucki in “ Keinohrhasen“. Insofern steht einer Karriere als Filmstar in einer romantischen Komödie nichts im Wege.“

„Mich hauts vom Stuhl. Und jetzt noch das Stummelschwänzchen, dann ist es perfekt.“

Bleibt abzuwarten, was Martin Rütter in diesem Aufzug vorhat. Ob es Werbung für seine Hundeschule ist oder vielleicht doch für seine Tour 2023?