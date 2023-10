Martin Rütter stellt Hunde-Dame vor: Ihr Name kommt nicht von ungefähr

Dass Hunde und ihr Frauchen oder Herrchen manchmal wie aus dem Gesicht geschnitten aussehen, ist schon lange bekannt und sicherlich auch keine Seltenheit mehr. Doch ebenso kann es sein, dass Hundehalter bei der Namensgebung ihres Tieres schon in ganz jungen Jahren ein gutes Händchen haben. So wie bei der Hunde-Dame, für die Martin Rütter auf seinem Instagramprofil ein neues Zuhause sucht.

„Diva – hier ist der Name Programm. Was sie nicht will, macht sie nicht“, beschreibt Martin Rütter die charakterstarke Hundedame. Man muss aber auch sagen, die sechsjährige Vierbeinerin hat es nicht leicht. Sie benötigt nämlich einen Rollstuhl. Diva ist querschnittgelähmt.

Martin Rütter vermittelt eine Rollstuhl-Hündin

„Das Besondere an Diva ist, dass sie auf einen Rolli angewiesen ist. Damit kommt sie aber gut klar. Dennoch sollten ihre Adoptant:innen sich im Klaren sein, dass mit ihrer Behinderung ein paar Besonderheiten verbunden sind. Beispielsweise kann Diva ihre Blase nicht selbst entleeren und ist hier auf Hilfe angewiesen“, erklärt der „Hundeprofi“. Das sei jedoch kein Hexenwerk, weiß Rütter. So müssten Divas neue Halter eine spezielle Grifftechnik erlernen, die es der Hündin ermöglicht, Urin abzulassen. Jedoch war die vorherige Halterin damit „ziemlich überfordert“, wie Martin Rütter beschreibt. Und so landete die süße Hündin im Tierheim. Dort soll sie aber schnellstmöglich raus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und weil Diva eben eine kleine Diva ist, würde sie ihr Herrchen oder Frauchen nur ungern teilen. „Die Sechsjährige wäre gerne, wer hätte es bei diesem Namen nicht gedacht, Einzelhund in ihrem neuen Zuhause“, beschreibt Rütter.

Mehr Nachrichten:

Es würde sich aber lohnen, ist sich der „Hundeprofi“ sicher: „Auch wenn sie sicher eine echte Diva ist, und auch wenn sie sicherlich ein bisschen mehr Arbeit macht als ein nicht-behinderter Hund, kann sie wirklich richtig Spaß machen.“ Alle Infos zur Adoption von Diva findest du auf der Instagramseite von Martin Rütter.