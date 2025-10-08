Martin Rütter: „Ich hab echt Scheisse gebaut“

Normalerweise sorgt Martin Rütter dafür, dass sich Hunde wieder benehmen. Diesmal aber hat der Hundeprofi selbst etwas verbockt – und zwar so richtig. Zumindest klingt es zunächst danach.

In einem neuen Instagram-Post wendet sich Rütter mit ernster Miene an seine Fans. „Leute, ich will nicht, dass ihr es aus der Presse erfahrt. Ich hab echt Scheiße gebaut und bin in einen Riesenskandal verwickelt. Bitte schaut das Video bis zum Ende. Danke an alle, die mich all die Jahre unterstützt haben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir…“, schreibt er dazu.

Martin Rütter macht Geständnis

Klingt dramatisch. Doch was dann kommt, sorgt für Gelächter statt Skandal. Rütter hält eine Hundeleine in die Kamera und erklärt gespielt reumütig: „Diese Leinen gibt es bei mir im Online-Shop. Und laut Gericht dürfen wir sie nicht mehr als ‚Leinen mit Apfelleder‘ bezeichnen.“ Dann bricht er in Gelächter aus. Der Grund lässt Staunen!

Der Verband der deutschen Lederindustrie hat tatsächlich gegen Rütter geklagt. Der Vorwurf: Verbrauchertäuschung. Seine Leinen seien schließlich nicht aus echtem Leder, sondern aus einem veganen Material, das aus Apfelresten hergestellt wird. Jetzt muss Rütter überall ‚veganes Apfelleder‘ hinschreiben: „Sonst hätte man ja Leute getäuscht.“

Seine Community reagiert mit jeder Menge Humor:

„Halt, stopp! Und was ist, wenn da Würmer in den Äpfeln waren, bevor sie zu Apfelleder verarbeitet wurden? Oder müsst ihr dazuschreiben, dass es Spuren von Würmern enthalten könnte?“

„Hab ’ne Retriever-Leine gekauft, aber mein Pudel ist immer noch ein Pudel. Werde auch klagen.“

„Achtung! In Bärchenwurst ist übrigens kein echter Bär – ich wiederhole – kein echter Bär enthalten!“

„Und was ist mit der Kinderschokolade? Sind da etwa auch keine Kinder drin?“

„Wie langweilig muss einem eigentlich sein, dass man deswegen wirklich Gerichte bemüht? Sollte man doch meinen, dass die Besseres zu tun haben.“

„Leute, absurder geht’s nicht mehr!“, schließt Rütter ab.