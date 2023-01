Martin Rütter: DIESE Frage treibt Fans um – Hundeprofi löst nun auf

Erneut geht es für Martin Rütter auf Tour. Seine jahrelange Erfahrung als Hundeprofi teilt der Experte gerne mit seinem Publikum in seiner neuen Live-Show „Der will doch nur spielen!“. Hilfreiche Tipps mit schwierigen Vierbeinern hat Rütter immer parat.

Doch aktuell treibt die Fans eine ganz andere Frage rum. Das neue Tour-Plakat sorgt nämlich für ordentlich Aufsehen. Nun hat Martin Rütter in einem selbsterklärenden Video die Antwort gegeben.

Martin Rütter: „Wurde das ziemlich oft gefragt“

Martin Rütters Gesicht liegt auf dem Boden, seine Augen sind weit aufgerissen. Eine riesige Hundetatze liegt auf dem Gesicht und scheint den Hundeprofi unten zu halten. Auf Instagram postete Rütter ein Bild dazu und schrieb: „Was glaubt ihr? Eine echte Pfote? Photoshop? Ich wurde das jetzt auf der Livetour ziemlich oft gefragt“ Eine hitzige Diskussion unter den Followern beginnt.

Nun will der 52-Jährige seine Fans nicht länger auf die Folter spannen und bietet die Auflösung in einem Video. In dem Clip wird die Entstehung für das Plakat gezeigt. Martin Rütter liegt auf dem Bauch, Beine und Arme sind ausgestreckt.

SO entstand das Hunde-Plakat wirklich

Eine Hundetrainerin führt einen Schweizer Sennenhund langsam heran und legt vorsichtig die Pfote auf das Gesicht des Entertainers. Dann müssen Hund und Mensch für ein paar Klicks kurz stillhalten und das Foto ist im Kasten.

In der Kommentarzeile amüsieren sich die Fans köstlich.