Martin Rütter: Bei diesem Anblick läuft dem Hundeprofi eine Träne übers Gesicht

Er ist einer der bekanntesten Hundetrainer des Landes: Martin Rütter. Doch der Duisburger ist nicht nur Trainer von Hunden, er ist auch ein großer Freund der Vierbeiner.

Vermutlich könnte er seinen Job anders auch nicht ausüben. Besonders angetan hat es Martin Rütter seine Hündin Emma. So sehr sogar, dass ihm beim Anblick seiner geliebten Gefährtin die Tränen kommen.

Martin Rütter: Dieser Anblick treibt ihm eine Träne ins Auge

Das verriet Martin Rütter am Dienstag auf Instagram und Facebook. Dort hatte der Hundeprofi ein Bild seiner Emma geteilt. Sie liegt schlafend in ihrem Hundebettchen, den Kopf auf einem Spielzeug abgelegt. Ein friedliches und schönes Bild.

Dazu schreibt Martin Rütter: „Kennst du dieses Gefühl? Du schaust deinen Hund an und hast soooooo ein warmes Gefühl, dass dir ein Tränchen runterkullert?“

Martin Rütter: Seine Follower kennen das Gefühl nur allzu gut

Es scheint, als würden seine Instagram-Follower dieses Gefühl nur allzu gut kennen. So antwortet eine Followerin postwendend: „

Oh ja, und beim schnarchen wird manchmal sogar der Ton leiser gemacht, damit man es genau hört.“

Während eine andere Hundehalterin hinzufügt: „Auf jeden Fall!!! Jetzt, wo Kaya auch langsam zu den Rentnern unter den Hunden zählt, verstärkt sich dieses Gefühl auch immer mehr. Ich bin sooo unendlich dankbar, diese kleine Maus an meiner Seite zu haben. Wenn sie entspannt auf ihrem Platz liegt und schläft und vielleicht auch noch dabei träumt, dann ist das so herzergreifend, dass ich lächeln muss und zugleich auch hin und wieder die ein oder ander Träne über mein Gesicht kullert. Es reicht aber oft auch ein Blick in diese sanften braunen Augen und die Sonne geht auf!“

