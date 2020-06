Martin Rütter: Ärger wegen DIESES Hunde-Fotos – „TIERQUÄLEREI!!!“

View this post on Instagram

Leute, die einen finden es LUSTIG, die anderen nennen es TIERQUÄLEREI!!! Direkt vorab: Wir Trainer haben nichts gegen diese Rassen. Im Gegenteil, wir mögen ihre Menschenbezogenheit, ihr Verhalten und ihre oft sehr unkomplizierte Art. Man muss aber bei der Wahrheit bleiben, auch mal den Finger in die Wunde stecken und sehr deutlich auf Dinge hinweisen, die im Sinne der Hunde einfach nicht vertretbar sind. Und genau das hat meine Kollegin @connysporrer von Martin Rütter DOGS Wien mit diesem Artikel getan. Ein wirklich wichtiges und relevantes Thema. Bitte nehmt ich die paar Minuten und lest euch das mal durch... ⬇️ https://www.martinruetter.com/wien/news/details/artikel/das-steckt-wirklich-hinter-den-lustigen-bildern-aus-dem-netz/ (Link auch nochmal als SwipeUp in der aktuellen Bio)