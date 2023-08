Martin Rütter mit tragischem Aufruf – Fans von Hunde-Schicksal tiefberührt „Mir bricht das Herz“

„Heute habe ich einen besonders tragischen Aufruf für die Unvermittelbaren“, mit diesen Worten beginnt Martin Rütter seinen Instagram-Beitrag. In seiner Sendung „Die Unvermittelbaren“ will er Hunden ein neues Zuhause schenken, die aufgrund ihrer meist tragischen Vergangenheit nur schwer einen neuen Halter finden.

Seelische oder auch körperliche Narben erinnern oft an die schlimmen Ereignisse im Leben der Tiere. Bei diesem Hund hat das Schicksal besonders hart zugeschlagen. Viele Tierliebhaber zeigen sich gerührt von Freedas Geschichte.

Martin Rütter: Hundeschicksal rührt zu Tränen

Diese beginnt wie die leider viel zu vieler Hunde, die letztlich im Tierheim landen. „Die anderthalbjährige Labradorhündin tauchte eines Tages an der Autobahn in Emstek auf. Leider schien sie auch nach Tagen keiner zu vermissen“, leitet Martin Rütter in seinem Video-Beitrag die Geschichte der jungen Fellnase ein.

Nur um ein Haar entwischte Freeda dem Sensenmann nochmal. „Die Hundesicherung „Bremen und Umgebung“ hatte alles daran gesetzt, sie zu sichern, doch leider kam es zu einem tragischen Autounfall, den die Hündin nur schwer verletzt überlebte. Seitdem ist Freeda querschnittsgelähmt“, berichtet der Hundeprofi weiter.

In dem Video ist zu sehen, wie die braune Vierbeinerin ihre Hinterbeine nur noch hinter sich herziehen kann. Inzwischen hat sie einen Rolli bekommen, an den sie sich laut Rütter schon gut gewöhnt habe und munter durch die Gegend spaziere.

Freeda braucht ein neues Zuhause

Ihren Lebenswillen hat die junge Hundedame also noch nicht verloren. „Ist eigentlich ein unkomplizierter und total netter Hund. Sie schielt ein bisschen, was etwas lustig aussieht. Aber im Grunde ist sie einfach nur dankbar für alles, was sie noch erleben darf“, so die Beschreibung von Rütter. Viele Follower verlieben sich direkt in Freeda und drücken ihr die Daumen, dass sie bald ein neues Zuhause findet. Hier ein paar Reaktionen: