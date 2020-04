Martin Rütter: Familie aus NRW bekommt Welpen – Hundeprofi schockiert, als er DAS sieht: „Ein Riesenproblem“

Oelde. Martin Rütter ist Hundeprofi durch und durch. In seiner Karriere hat er schon einiges gesehen. Doch dann gibt es auch immer wieder Szenen, die ihn schockieren. So auch das, was sich bei Familie Perez-Kohler aus Oelde in NRW abspielt.

Bei der vierköpfigen Familie zieht Labrador-Retriever-Welpe Kuki ein. Das Ganze wird von „Martin Rütter - Die Welpen kommen“ (RTL) begleitet.

Die Kinder haben die Eltern überredet, sich einen neuen Mitbewohner zuzulegen. Martin Rütter findet das gut. „Für Kinder ist es eine Riesen-Bereicherung. Aber oft haben die Eltern dann die Vorstellung, die Kinder übernehmen die Verantwortung. Das passiert genau vier Tage und dann sind die Eltern dran“, weiß der Hundeexperte.

Hundeprofi Martin Rütter Foto: imago images / Noah Wedel

Martin Rütter ist schockiert, als er DAS sieht

Noch ist es nicht so weit. Ganz in Ruhe und unter der Beobachtung von Familie Perez-Kohler kann Kuki ihr neues Zuhause erschnüffeln. Doch dann kommt plötzlich SIE daher: Katze Lady. Martin Rütter ahnt Böses. „Oh nein, die Katze“, sagt der Hundeprofi in der Sendung.

Die kleine Kuki ist ein Labrador Retriever (Symbolbild). Foto: imago images / STAR-MEDIA

Und schon stehen sich der Welpe und die Katze gegenüber. Martin Rütter traut seinen Augen nicht. „Ohh, was machen die denn?“ Da ist es auch schon passiert, Lady faucht Kuki an und zieht ihrer neuen Mitbewohnerin mit der Pfote eins drüber. Autsch.

Martin Rütter kann nicht glauben, was er sieht. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert – aber es hätte auch anders ausgehen können, weiß der Hundeprofi. „Das ist ein Riesenproblem“, erklärt der 49-Jährige. „Wenn die Katze ihn unglücklich an der Nase trifft oder sogar im Auge, kann der Welpe schlimm verletzt werden.“

Martin Rütter mit deutlichen Worten

„Das Schlimme ist aber, dass der Welpe jetzt auch Vertrauen zur Familie verliert.“ Denn Kuki habe im Moment das Gefühl, der Katze ausgeliefert zu werden. Martin Rütter deutlich: „Da hätte der Weg ein anderer sein müssen.“

Dabei hatte Familie Perez-Kohler doch schon einen Plan. „Lady Zeit lassen, damit sie sich mit Kuki vertraut machen kann. Und Kuki wollen wir zeigen, dass Lady auch zur Familie gehört.“

Na, hoffen wir mal, dass der Plan doch noch aufgeht....

Die Folge von „Martin Rütter - Die Welpen kommen“ wurde bereits 2019 ausgestrahlt. Ganze Folgen der Sendung kannst du bei TV Now anschauen.