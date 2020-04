Martin Rütter: Schreckliches Drama um Welpe Mogli – „Eine Katastrophe"

Schaffenhausen. Alles war super, auch für Hundeprofi Martin Rütter hätte diese Geschichte ein Parade-Beispiel für Hundeerziehung sein können. Welpe Mogli hat in Schaffhausen in der Schweiz bei Familie Kretz ein neues Zuhause gefunden. Die Familie kümmert sich rührend um ihn.

Die kleine Mogli ist ein Vorzeigehund, sogar Martin Rütter ist begeistert von dem Welpen, der bei „Martin Rütter: Die Welpen kommen“ (RTL) zu sehen ist. „Das ist schon Next-Level. Von allen Welpenfällen, die wir in dieser Serie gemacht haben, ist er der besttrainierteste", so der Hundeprofi. Was für ein Lob vom Experten!

Martin Rütter: Drama um Welpe Mogli!

Auch Mama Monika Kretz ist überglücklich: „Wir sind sehr stolz. Es ist ein tolles Erfolgserlebnis." Ja, Welpe Mogli ist ein Traumhund. Doch dann beginnt das große Drama um den deutschen Boxer. 13 Wochen nach dem Einzug ist Mogli plötzlich nicht mehr da.

Hundeprofi Martin Rütter Foto: imago images / Future Image

Was ist passiert? „Mogli wurde vor einiger Zeit leider schwer krank", erzählt der Vater der Familie. „Nach langer Behandlung mussten wir sie vor kurzer Zeit einschläfern lassen."

Mutter Monika schildert die tragische Geschichte um den kleinen Welpen. Die Krankheit sei schleichend gekommen. Zuerst habe Mogli angefangen zu hinken. Vom einen auf den anderen Tag konnte die Hündin dann plötzlich nicht mehr aufstehen. „Sie hatte eine sehr seltene Krankheit, bei der die Heilungschancen sehr schlecht sind."

+++ Martin Rütter: Hundeprofi weint vor laufender Kamera: „Es ist so krass, dass ...“ +++

Familie will Hund retten

Ein Boxer-Welpe (Symbolbild). Foto: imago images

Dennoch versuchte die Familie alles, um das geliebte Familienmitglied zu retten. Medikamente, Akupunktur, elektromagnetische Therapie, Physiotherapie. „Wir haben viel Zeit investiert und es wirklich gerne für Mogli getan", so die Familie. Doch nichts konnte Mogli helfen - der Hund musste eingeschläfert werden. Martin Rütter zeigt sich erschüttert, als er von dem traurigen Hundeschicksal hört. „Es ist so schrecklich", ringt der Hundeprofi um Fassung.

Aber er sagt auch: „Ich bin total froh, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, zu sagen: 'Jetzt ist der Punkt erreicht, ich erlöse diesen Hund.'"

Martin Rütter: „Es war eine Katastrophe"

Die Familie aus der Schweiz hat auch Wochen später noch immer mit dem Tod von Mogli zu kämpfen. Vor allem die ersten beiden Wochen waren schwer. Monika Kertz: „Wir vermissen Mogli sehr."

Martin Rütter kann die Trauer gut nachvollziehen. Er erklärt: „Es ist wirklich total damit vergleichbar, wenn ein menschliches Familienmitglied stirbt. Ich habe es zweimal erlebt - und es war eine Katastrophe."

