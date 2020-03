Martin Rütter: Familie holt Welpen ab – Hundeprofi schockiert – „Den hätte ich nie genommen“

Der Welpen-Kauf muss gut überlegt sein. Das weiß wohl kaum einer besser als Hundeprofi Martin Rütter. In seiner RTL-Show „Martin Rütter – die Welpen kommen“, begleitet Martin Rütter Familien bei den ersten Schritten mit ihrem neuen Familienmitglied.

So auch die Familie Schüler-Martin aus Hamburg. Die Patchwork-Familie möchte sich gerne einen Dobermann-Welpen zulegen. Nun ist also der große Tag gekommen. Beim Züchter wollen sie ihr neuestes Familienmitglied abholen. Für die beiden Kinder Celina und Paul natürlich eine große Sache.

Martin Rütter: Familie sucht sich aggressivsten Welpen aus

Völlig verliebt spielen die beiden mit den kleinen Welpen. Nur einer der Baby-Hunde kann sich nicht so ganz benehmen. Immer wieder springt er an der Tochter der Schüler-Martins hoch, beißt ihr mit vollem Elan in die Haare, will diese kaum noch loslassen.

Brisant: Exakt diesen Welpen hat sich die Familie ausgesucht. Ein No-Go für Hundeprofi Martin Rütter. Er ist völlig perplex, dass sich die Hamburger ausgerechnet diesen Hund ausgesucht hat.

„Ein Dobermann ist eine richtige Herausforderung. Die haben Feuer ohne Ende. Trotzdem sind das sehr sozialverträgliche Hunde. Also nicht: 'Oh, die sind besonders aggressiv'. Aber du musst wirklich sehr schnell und sehr genau sein. Dann kann der Hund richtig Spaß machen. Wenn du langsam und ungenau bist: Hölle.“

Genau das, kann Tochter Celina aber noch nicht. Die lässt sich ordentlich die Haare ausrupfen und weiß nicht so recht, was sie tun soll.

Martin Rütter hätte diesen Hund nie gekauft

Rütter: „Boah, der rupft ja richtig. War das der Hund, den die bekommen“, fragt er in die Kamera. Als das bejaht wird, verdreht der Hundeprofi nur die Augen. „Ooooooh. Den würde ich auf keinen Fall nehmen. Einen Hund, der so extrem ist, den hätte ich überhaupt nicht genommen. Wenn ich einen Hund einer solchen Rasse auswähle, dann würde ich den ruhigsten und phlegmatischsten nehmen. Also einen, der für einen Dobermann langsam ist, der ist immer noch schnell genug für alles andere im Leben.“

Na, das kann ja heiter werden.