Martin Rütter: Hunde-Trainer umgeht Lockdown-Maßnahmen – und macht jetzt DAS

Als Hundetrainer sind Martin Rütter und seine Kollegen ebenfalls stark vom Lockdown betroffen.

Deshalb hat sich das Team von Martin Rütter in Augsburg etwas Neues einfallen lassen.

Martin Rütter: So kannst du trotzdem an seiner Hundeschule teilnehmen

Nicht nur Kinder können aktuell nicht zur Schule gehen, auch unsere geliebten Vierbeiner sind davon betroffen. Andi Zwiselsberger, der Inhaber von „Martin Rütter DOGS Augsburg“, erklärt, was es nun mit dem „Home-Schooling“ für Hunde auf sich hat.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie müssen die Präsenzunterrichtsstunden in Hundeschulen ausfallen. Viele Tierliebhaber stehen nun ratlos dar. Schließlich setzt die Erziehung eines Hundes nicht im Lockdown aus.

Auf Präsenzunterricht müssen Kunden von Hundeschulen derzeit verzichten. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Deshalb veranstaltet die Hundeschule „Martin Rütter DOGS“ in Augsburg nun Online-Unterrichtsstunden.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi - Rütters Team“

Martin Rütter: Das erwartet dich in seiner Online-Hundeschule

Den Kunden soll es dabei an nichts mangeln. Von Einzeltraining über Welpentraining bis zu ausgewählten Seminaren ist für jeden Hunde-Fan etwas dabei. Andi Zwiselsberger erklärt gegenüber „Presse Augsburg“: „Durch Nutzung von Webcams ist dabei sogar praktisches Training unter Anleitung möglich.“ Zudem soll es eine wöchentliche Sprechstunde bei Instagram geben.

Rütter: Stolzer Preis für eine Online-Hundeschule

Ob diese Maßnahmen eine reguläre Unterrichtsstunde wirklich vollwertig ersetzen können, ist jedoch fraglich. Zumal ein einstündiges Meeting via „Zoom“ mitunter stolze 90 Euro kostet. Zum Vergleich: In den meisten Hundeschulen liegt der Preis für 60 Minuten bei ungefähr 20-50 Euro. Ein Schnäppchen ist die Rütter-Online-Hundeschule also nicht.

Mit welchen Tricks Martin Rütter frischgebackenen Welpen-Eltern unter die Arme greift, siehst du am Sonntag um 19.05 Uhr bei „Martin Rütter – Die Welpen kommen“ auf RTL.