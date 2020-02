Martin Rütter: Schreckliches Drama – nun kommt heraus, dass er ...

View this post on Instagram

[Anzeige] Leute, zur Erinnerung, heute geht's endlich los mit neuen Welpen-Folgen😃👏 Also unbedingt ab 19:05 Uhr @rtl.tv einschalten. Wünsche euch ganz viel Spaß... • #martinrütter #martinrütterlive #martinrütterdogs #derhundeprofi #rtl #diewelpenkommen