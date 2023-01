Martin Rütter ganz emotional: „Wahnsinnig viele Menschen, die geweint haben“

Martin Rütter ganz emotional! Der 52-Jährige machte ein sehr bewegendes Erlebnis auf seiner Live-Tour – und teilte es per Video-Botschaft mit seinen Fans auf Instagram.

So emotional sehen seine Fans Martin Rütter doch eher selten: Der Hundetrainer mit den zahlreichen eigenen RTL-Shows („Die Unvermittelbaren“, „Martin Rütter – die Welpen kommen“) sprach auf seiner Liveshow in Saarbrücken über das Thema Abschied nehmen von dem eigenen Vierbeiner.

Martin Rütter will kein Bogen um schwieriges Thema machen

Und damit brachte der Hundeprofi zahlreiche seiner Zuschauer zum Weinen! Kein Wunder: Der eigene Vierbeiner ist für viele wie ein echtes Familienmitglied. „Leute, ich bin grade von der Bühne runter, Saarbrücken. Ein sehr, sehr besonderer Abend. Ich hatte am Ende in den ersten Reihen wahnsinnig viele Menschen, die geweint haben. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gebrezelt“, spricht der Hunde-Experte zu seinen rund 307.000 Followern.

„Ich weiß, es ist ein schweres Thema, Abschied nehmen. Aber ich will auch keinen Bogen drum machen, denn es geht auch darum, Mut zu machen, zu sagen, ihr braucht keine Angst vor der Zeit zu haben. Denn ihr werdet spüren, wann der richtige Tag ist und ihr werdet alles richtig machen, was für den Hund richtig ist in der Phase.“ Weiterhin appelliert Rütter: „Genießt die Zeit mit euren Hunden. Das war ein sauschöner Abend, wie jeder Abend. Aber heute war, weil wirklich so viele Menschen in den ersten Reihen geweint haben, für mich ein bisschen schwer.“

Martin Rütter: Fans teilen Geschichte

Und der emotionale Ausbruch von Martin Rütter animiert zahlreihe Fans dazu, in der Kommentarspalte ihre persönliche Geschichte zu teilen. „Wir mussten letztes Jahr von mehreren Fellnasen Abschied nehmen. Jeder Abschied war schwer. Definitiv. Aber ein Tier gehen lassen, wenn der richtige Zeitpunkt erreicht ist, ist in meinen Augen der letzte und vielleicht auch wichtigste Freundschaftsbeweis, den ich als Tierhalter erweisen kann/muss. Danke Martin“, heißt es von einem seiner Fans.