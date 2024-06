Martin Rütter ist bei Hunde-Erziehung entsetzt: „Wie konnte es passieren?“

„Die Hundeprofis“ mit Martin Rütter ist eine beliebte deutsche Fernsehsendung, die sich ganz den Vierbeinern und ihren Haltern widmet. Im niedersächsischen Glandorf leben Silvia und Ludwig mit Hundedame Lia. Doch der Labrador-Mischling hat in den letzten Jahren wenig Erziehung genossen und mittlerweile seinen eigenen Kopf – ein Fall für die die Vox-Sendung.

Martin Rütter: Vierbeiner stellt ihn auf die Probe

Martin Rütter, der als einer der bekanntesten Hundetrainer Deutschlands gilt, führt die Zuschauer in „Die Hundeprofis“ durch spannende und lehrreiche Episoden, in denen er verschiedenste Herausforderungen im Umgang mit Hunden meistert.

Eine ganz besondere Herausforderung stellt Hündin Lia in der aktuellen Folge auf Vox (22. Juni) dar. Die ist bereits seit fünf Jahren bei ihren Herrchen und Frauchen, hört allerdings so gar nicht auf sie. Dass Halterin Silvia und ihr Ehemann Ludwig den Labrador nicht abrufen können, führt zunächst zu einer sichtlichen Belustigung seitens Rütters. Geht es jedoch ins Eingemachte, schlägt auch der Hundeprofi ernstere Töne an.

Martin Rütter ist fassungslos über Hund

Selbst beim Waldspaziergang muss Vierbeiner Lia immer an der Leine bleiben – eine riesige Einschränkung für die Hündin. Aber leider notwendig, wie auch Martin Rütter weiß: „So einen Hund kann man natürlich draußen nicht frei laufen lassen. Das ist für Lia gefährlich und im Zweifel gefährdet sie auch andere.“

Schon in der Hundeschule konnte der Labrador-Mischling nicht von seinen Besitzern abgerufen werden. Für den Hundeprofi und sein Team wird es also Zeit, Lia das kleine Hunde Einmaleins beizubringen. Trainerin Melle versucht, die neugierige Fellnase unter Kontrolle zu bekommen.

Martin Rütter ist überzeugt, dass Lia lernbereit ist, ihre Erziehung allerdings vernachlässigt wurde. „Wie konnte es passieren, dass Lia fünf Jahre lang nichts von dem gemacht hat, was Silvia und Ludwig wollten“, schüttelt er über die Disziplinierung der Hundedame den Kopf.

Das Ziel von Lias Herrchen ist dabei klar: „Ich fände es toll, wenn wir sie losmachen, laufen lassen und Freiheit genießen könnten“, so Besitzer Ludwig. Ob „Die Hundeprofis“ mit der Hilfe von Martin Rütter diese Aufgabe meistern werden, können gespannte Zuschauer auf Vox oder in der RTL+-Mediathek verfolgen.