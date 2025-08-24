Martin Rütter macht seine Diagnose öffentlich – „Kann es nur sehr schwer aushalten“

Hundeprofi Martin Rütter überrascht mit einem sehr persönlichen Geständnis. In einem Podcast offenbart der 55-Jährige eine Diagnose, die viele seiner Fans bislang nicht kannten – und die ihm im Alltag große Probleme bereitet. Dabei geht es um eine Störung, die im ersten Moment unscheinbar wirkt, Betroffene jedoch stark einschränken kann.

So erklärt Rütter, dass ihm ausgerechnet Situationen, die eigentlich mit Genuss und Geselligkeit verbunden sein sollten, besonders schwerfallen. Ein Abendessen mit anderen Menschen wird für den Hundetrainer schnell zur Qual. Welche Diagnose hinter seinen Problemen steckt, verriet er nun erstmals öffentlich.

Martin Rütter teilt seine Diagnose

Im Podcast „Toast Hawaii“ schilderte Martin Rütter offen: „Ich habe ja Misophonie, also, ich ekel mich vor Kaugeräuschen.“ Damit beschrieb er eine Überempfindlichkeit gegenüber alltäglichen Geräuschen, die Betroffene stark belasten kann. Seinen ersten bewussten Kontakt mit dem Phänomen hatte er damals im Beisein seiner Ex-Freundin. Zunächst hielt er die Abneigung gegen ihre Kaugeräusche für ein Beziehungsproblem: „Guck mal, weil die Liebe so erloschen ist, kannst du es nicht mehr ertragen, wie sie kaut.“

Doch bald merkte der Hundeprofi, dass die Geräusche auch bei anderen Menschen denselben Effekt hatten. Seine Kollegin Katharina Adick, mit der er den Podcast „Tierisch menschlich“ führt, machte ihn schließlich auf den Begriff Misophonie aufmerksam. Damit hatte seine besondere Empfindlichkeit endlich einen Namen.

Martin Rütter: „Je älter ich werde, desto schlimmer wird es“

Wie sehr ihn die Erkrankung im Alltag belastet, machte Rütter ebenfalls deutlich. „Das ist wirklich schlimm, weil die Menschen, die die Geräusche beim Essen machen, machen ja eigentlich keine anderen Geräusche als ich. Aber ich kann es wirklich nur sehr schwer aushalten“, erklärte er im Gespräch mit Bettina Rust.

Behandelt werden kann Misophonie unter anderem mit verhaltenstherapeutischen Methoden, Hypnose oder Entspannungstechniken. Ob Martin Rütter diese bereits ausprobiert hat, ließ er offen. Klar ist jedoch: „Je älter ich werde, desto schlimmer wird es“, gestand der Hundeprofi.

Damit gibt Martin Rütter nicht nur einen intimen Einblick in sein Privatleben, sondern macht auch auf ein Thema aufmerksam, das noch immer wenig bekannt ist. Seine Offenheit dürfte vielen Betroffenen Mut machen, sich ebenfalls mit der Diagnose auseinanderzusetzen. Für Rütter bleibt zu hoffen, dass er Strategien findet, um die Belastung künftig besser in den Griff zu bekommen.