Martin Rütter: Hundeprofi ist krank – plötzlich stürmen SIE seine Bühne

Das nennt man Einsatz! Hundeprofi Martin Rütter tourt gerade durch Deutschland. Nimmt Wind und Wetter in Kauf und sogar seine Krankheit. Der Vox-Star ist angeschlagen. In einem Tour-Video ist deutlich seine kratzige Stimme zu hören. Doch Profi wie der Duisburger ist, holt er sich einfach Verstärkung auf die Bühne.

Dabei zählt Martin Rütter nicht etwa auf tierische Unterstützung, sondern setzt in diesem Fall auf seine Teenie-Gäste. Und die stürmen liebend gern seine Bühne.

Martin Rütter: Hundeprofi ist krank – dann stürmen SIE seine Bühne

Seine Mini-Fans sind so begeistert von dem Hundepsychologen, dass sie ihn mitten in der Show in Cottbus nach einem Foto fragen. Auf Facebook teilt Martin Rütter das süße Video, schreibt dazu selbst eine Headline: „Skandal bei Martin Rütter Tournee FREISPRUCH. Gesundheitlich angeschlagener Hundetrainer muss hilflos zusehen wie Jugendliche die Bühne stürmen...“

Martin Rütter: „Jetzt kommen die alle hochgerannt!“

Er selbst fordert die Bande auf, auf die Bühne zu kommen. „So, jetzt machen wir ein Bild. Hach, die Mutter schmilzt“, scherzt Rütter und posiert mit den Mädels gemeinsam für ein Foto. Und dann das: Plötzlich wollen immer mehr Jugendliche zu ihm hoch. „Du lieber Otto, jetzt kommen die alle hochgerannt!“, jammert der Bühnenstar.

Hundeprofi Martin Rütter aus Duisburg. Foto: imago images / Stefan Schmidbauer

Martin Rütter auch Profi bei Kindern?

Und er liefert den Beweis: Martin Rütter kann nicht nur mit Hunden, sondern auch mit Kindern. Prompt hat er auch schon eine Idee: „Ich hätte mal total Bock… sollen wir nicht mal eine ganze Tour nur mit Kindererziehung machen?“ Da wird er glatt noch euphorischer über seinen genialen Einfall: „Das wäre so schön, ich würde das echt lieben. Und alle Eltern würden mich hassen.“

Und die Bühne wäre dann wahrscheinlich noch viel voller als in Cottbus.