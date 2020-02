Das hatte Martin Rütter so noch nie erlebt! Der Hundeprofi ist in der gleichnamigen Vox-Sendung zu Besuch bei Model Simone. Sie hat einen eineinhalb Jahre alten Ladrador Juno. Doch der will nicht so wie Frauchen will – und jammert in den höchsten Tönen rum, wenn Simone die Wohnung verlässt.

Martin Rütter muss einschreiten – und hat gleich bei der Ankunft einen ersten Schock.

Martin Rütter: Der Hundeprofi betritt Model-Wohnung – als er DAS sieht, folgt der Schock

„Für mich ein ungewöhnlicher Start“, meint Rütter. Und meint damit eine Szene, die sich direkt vor seinen Augen abspielt. „Ich komme hier hin, der Hund ist eigentlich sehr freundlich zu mir und der wird sofort mit Wasser besprüht. Merkwürdig für mich.“

In der Tat spritzt Frauchen Simone ihren Vierbeiner nass, obwohl dieser nur den neuen Gast beschnuppert. „Der war ja freundlich, wenn du jetzt sofort schon sprühst, finde ich das eine völlig überzogene Maßnahme“, erklärt der Hundeprofi.

Hundeprofi Martin Rütter zu Besuch bei Model Simone und Hund Juno. Foto: TVnow

Doch das eigentliche Problem ist ein ganz anderes: Juno weicht Simone in der Wohnung nicht von der Seite, weint bitterlich, wenn sie nicht zu Hause ist. Jetzt heißt es für Martin Rütter: Den Hund erst mal auspowern, sodass er später erschöpft ist, wenn Simone geht. Sein Vorhaben klappt. Erst steht eine Fahrradtour an, dann legt Juno sich schlafen. Unruhig ist er trotzdem noch.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaft an der Deutschen Sporthochschule in Köln

Danach absolvierte er einen Fernlehrgang zum Tierpsychologen

In den 90ern wurde Martin Rütter durch diverse Fernseh- und Bühnenproduktionen im Umgang mit Hunden bekannt

Seit 2008 ist er in der Vox-Doku-Reihe „Der Hundeprofi“ zu sehen

Der Plan des Hundeprofis lautet am Ende: Den Hund nicht beachten. Simone soll für circa zehn Minuten von Raum zu Raum gehen, den Hund links liegen lassen.

Hunde-Training zahlt sich aus

Auch das Training ohne den Hundetrainer zahlt sich aus. Juno wird ruhiger, kann besser alleine bleiben. Für das Model eine echte Erleichterung.

Martin Rütter ist Tierpsychologe. Foto: MG RTL D

Für Martin Rütter auch: „Unterm Strich hat dieser Hund jetzt ein Frauchen, das gelernt hat: ‘Ich muss mich viel mehr mit dem Hund beschäftigen.‘“ Das ist doch mal eine Erkenntnis!

Die Wiederholungen von „Der Hundeprofi“ laufen immer samstags um 16.55 Uhr bei Vox.