Martin Rütter: Zuschauerin will mitten in der Show gehen – Hundeprofi handelt sofort

Im TV hat sich Martin Rütter als „Hundeprofi“ einen Namen gemacht. Mittlerweile kann er Dank seines Erfolges nicht nur mit einem eigenen Shop, diversen Shows und einem Podcast punkten, sondern stellt sich auch noch regelmäßig einem großen Live-Publikum auf seiner Tour.

Von einem seiner Auftritte hat Martin Rütter jetzt einen Ausschnitt auf Facebook geteilt. Und gleich mal für Begeisterung gesorgt, obwohl es zunächst ganz danach aussah, als gäbe es Grund für Kritik, immerhin wollte eine Zuschauerin mitten in der Show plötzlich den Saal verlassen.

Martin Rütter: Zuschauerin will plötzlich raus

Mit seinem Humor will Martin Rütter sein Publikum zum Lachen bringen, nach einer seiner Aussagen ist sich der Vox-Star aber anscheinend nicht mehr ganz sicher, ob er damit punkten konnte. „War es denn so schlimm?“, fragt Rütter schuldbewusst, als er sieht, wie sich eine Zuschauerin unentdeckt aus dem Saal stehlen will.

„Du weißt schon, dass ich dich sehe, oder?“, fragt er bei der Frau nach. Dann will er wissen: „Wo geht es denn hin?“. Es sieht zunächst ganz danach aus, als hätte die Dame ein Problem mit den Inhalten von Rütters Show, so eilig wie sie es hat.

Martin Rütter freut sich über Hilfsbereitschaft

Aber nicht der Hundeprofi, sondern die Bahn beschäftigen die Zuschauerin. Weil sie sonst nicht mehr nach Hause kommt, will sie bereits vor Show-Ende die Straßenbahn erwischen. Kaum weiß Martin Rütter Bescheid, ist er gleich Feuer und Flamme und will der Frau helfen.

Mehr Themen:

Mit dem Auto dauere es eine halbe Stunde bis zu ihrem Wohnort, erzählt sie. Mit dieser Information wendet sich Rütter an das Publikum und will wissen: „Haben wir nicht irgendjemanden, der sie mitnehmen kann?“ Die Antwort folgt prompt, als ein Finger im Publikum aufschnellt. Der Hundeprofi ist ganz begeistert von der spontanen Hilfsaktion und schwärmt: „Das sind so schöne Momente“.

Momente, die ihn auch sehr berührten, zeigt Vox am Samstagabend um 19.05 Uhr bei „Der Hundeprofi unterwegs“. Am 10. Dezember geht es um einen Mann, der panische Angst vor Hunden hat und damit eine ganz besondere Herausforderung für Rütter.