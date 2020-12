Martin Rütter: Familie steht vor herzzerreißender Entscheidung! „Es ist auch für mich total schwer“

Dramatischer Fall für Hundeprofi Martin Rütter und seinem Team! Nachdem zwei Hündinnen zwei Jahre lang friedlich zusammen in einem Haushalt gelebt haben, sind die beiden Tiere plötzlich aufeinander los gegangen.

Der Angriff von Husky Luna auf die kleinere Hündin Kimba (haben sie seit acht Jahren) endete blutig, Kimba musste sogar von einem Tierarzt behandelt werden – für das Team von Martin Rütter eine angespannte Situation.

Martin Rütter: Hündinnen greifen sich gegenseitig an

Claudia und Wolfang Schulze wenden sich verzweifelt an Martin Rütter: Ihre beiden Hündinnen Luna und Kimba kommen nach zwei Jahren plötzlich nicht mehr miteinander aus, sind in einem unbeobachteten Moment aufeinander los gegangen.

Hundeprofi Martin Rütter leidet mit einer Familie, die Hilfe bei ihm sucht. Foto: imago images/Karina Hessland

In „Der Hundeprofi – Rütters Team“ schickt Martin Rütter Trainerin Steffi zu der Familie. Sohn Benjamin beschreibt den Kampf der Vierbeiner, konnte eingreifen: „Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was passiert wäre, wenn keiner in der Nähe gewesen wäre.“

----------------------------

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

studierte Sportwissenschaften

danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi - Rütters Team“

----------------------------

Trotzdem musste Kimba tierärztlich versorgt werden – Martin Rütter ist geschockt, als er die Fotos der verletzten Hündin sieht. „Das sind schon ernst zunehmende Verletzungen“, so der 50-Jährige dazu.

Die Familie versucht aktuell ihre beiden Tiere strikt zu trennen, außerdem sollen sie beim Gassi gehen einen Maulkorb tragen. „Es ist ja wirklich kein normales Familienleben mehr möglich, als wenn Gefängniswärter zwei Hunde betreuen“, findet Rütter.

+++ Martin Rütter: Hundetrainer sieht den Vierbeiner Bailey und ist erstaunt – „Das gab es ja früher gar nicht!“ +++

Martin Rütter gesteht: „Es ist auch für mich total schwer“

Hundetrainerin Steffi investiert viel Zeit in die Arbeit mit den Hunden – doch es kommt immer wieder zu Angriffen. Für Martin Rütter ist die Lage ernst: „Das muss man sich mal klar machen: Die leben miteinander, und einer versucht, den anderen ernsthaft zu vertreiben.“

Ein Husky wie dieser macht einer Familie bei Martin Rütter zu schaffen. Foto: imago stock&people gmbh

Auch Steffi zieht ein ähnliches Fazit: Man tue den Hunden keinen Gefallen, wenn sie zusammen leben. Während Kimba seit acht Jahren bei der Familie lebt, würde sie ihre Herrchen am liebsten wieder für sich haben. Luna will dagegen Kimba dominieren. „Habt ihr jemals drüber nachgedacht, dass einer gehen muss?“, fragt Steffi die Hunderhalter.

Claudia Schulze laufen die Tränen. Keiner der Hunde soll abgegeben werden, das steht fest. Steffi spricht Klartext: „Wir müssen dahin kommen, dass die Hunde es okay finden. Weil sonst finde ich es nicht verhältnismäßig, dass die zusammen leben müssen. Tut mir leid.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------------

Mehr zu Martin Rütter:

----------------------------

Martin Rütter leidet sowohl mit seiner Hundetrainerin, als auch mit Familie Schulze. „Oh man ey, es ist auch für mich total schwer. Als Trainer und als Außenstehender sage ich 'Leute ehrlich, ihr tut den Hunden keinen Gefallen, ihr solltet die trennen'. Aber als Hundehalter, kann ich die Entscheidung total nachvollziehen“, erklärt der Hundeprofi. (kv)

„Der Hundeprofi – Rütters Team“ kannst du am Samstag um 19 Uhr auf Vox oder in der Mediathek bei TV Now schauen.