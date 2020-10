Martin Rütter: Beagle hat spezielles Problem – Hundeprofi sicher: „Ärger vorprogrammiert“

Beagle Kuno aus Leipzig ist ein Fall für Martin Rütter und sein Team in der neuen Folge „Der Hundeprofi – Rütter Team“ (Vox). Denn der vierjährige Rüde hat ein spezielles Problem, das seine Besitzer nicht mehr alleine in den Griff bekommen.

Martin Rütter ist sich sicher: Wenn Beagle Kuno nur diese eine Motivation hat, dann ist „Ärger vorprogrammiert“.

Martin Rütter: Beagle Kuno hat spezielles Problem

Beagle Kuno bereitet seiner Familie Probleme. Martin Rütter und sein Team kümmern sich um den kleinen Problem-Fall aus Leipzig. (Symbolbild) Foto: imago images/Cavan Images

Martin Rütter kümmert sich neuerdings nicht mehr nur allein um Deutschlands Hunde-Probleme, sondern hat ein ganzes Team an seiner Seite. In der neuen Staffel vom Hundeprofi (Vox) greifen ihm gleich mehrere Trainer unter die Arme. So wie Franzi Herre.

Sie stattet Till Traupe und Julia Jahns-Traupe einen Besuch in Leipzig ab. Ihr „Kunde“ ist Beagle Kuno. Und der hat ein ganz spezielles Problem. Das macht sich vor allem bemerkbar, wenn das Paar mit ihrem Hund spazieren geht.

Denn dann hat der Vierbeiner keine Augen mehr für Herrchen und Frauchen, sondern nur noch für alle anderen Hunde. Und während Till und Julia zu Beginn noch glaubten, dass Rüde Kuno mit den anderen Hunden nur spielen will, trifft Expertin Franzi eine ganz andere Feststellung.

DARUM interessiert sich Kuno für andere Hunde

Denn der Beagle interessiere sich zwar für andere Hunde, allerdings aus einem ganz bestimmten Grund. „Das einzige, was der von Hunden wissen möchte, ist: Rüde, Hündin, bettbereit oder nicht?", erklärt Franzi.

Denn Kuno ist offenbar „massiv sexualgestört“. Martin Rütter, der in der Sendung immer wieder die Sequenzen kommentiert, ist sich sicher: „Wenn er nur eine Motivation hat, nämlich Sexualität, dann ist früher oder später Ärger vorprogrammiert".

Noch habe Kuno zwar kein Problem mit Rüden. Doch die Gefahr sei groß, dass Kuno auch irgendwann Krach mit eben jenen bekommen könnte. Schließlich seien das Konkurrenten.

Hund Kuno ist „massiv sexualgestört“

Für Till und Julia ist es wichtig, ihren Beagle wieder unter Kontrolle zu bekommen. Schließlich will das Paar nicht bis in alle Ewigkeit zu dritt bleiben, sondern auch an Familiennachwuchs arbeiten, wie es vor laufender Kamera verrät. Doch dafür muss Kuno erst einmal seinen Sexualtrieb in den Griff bekommen, damit das Spazierengehen den beiden nicht mehr die volle Kraft kostet.

Ob Trainerin Franzi das gelingt, kannst du am Samstagnachmittag bei „Der Hundeprofi – Rütter Team“ auf Vox sehen oder schon jetzt bei Tvnow.