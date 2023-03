Martin Rütter muss Auftritt unterbrechen: Rettungseinsatz! „Wir hatten eine sehr extreme Situation“

Bei Live-Auftritten kann bekanntlich alles passieren. Das macht die Veranstaltungen für Künstler und Zuschauer auch so hochgradig spannend. Was nun bei einem Auftritt von Martin Rütter geschehen ist, lässt den Hundeprofi nicht mehr los.

Während seiner Show in der Augsburger Schwabenhalle am Mittwoch (8. März) muss Martin Rütter plötzlich alles stehen und liegen lassen. Die Lichter im Saal werden angeschaltet, die Sanitäter rücken aus. Was dann passiert, hat der TV-Star noch nie erlebt.

Frau erleidet Krampfanfall bei Auftritt von Martin Rütter

Im Rahmen seiner „Der will nur spielen“-Tour hat Martin Rütter Halt im bayrischen Augsburg gemacht. Wie an jedem Termin startet die Show auch hier pünktlich um 20 Uhr. Mitten in seinem Programm muss der Hunde-Experte jedoch innehalten. Eine Frau im Publikum benötigt dringend Hilfe.

„Wir hatten eine sehr extreme Situation. Hier ist heute eine junge Frau gewesen mit einem Epilepsie-Warnhund und diese Frau hat aus einer total freudigen Erregung und Euphorie einen Krampfanfall bekommen“, berichtet Martin Rütter nach dem Live-Auftritt bei Instagram. Während sich die Sanitäter um die Dame kümmern, legt der Entertainer eine Pause ein – und die ist nicht gerade kurz ausgefallen. „Das dauerte eine ganze Zeit“, schildert Rütter seinen Followern. Anschließend ist die Frau auf einer Liege abtransportiert worden.

Martin Rütter von Publikumsreaktion überwältigt: „Macht mich sehr stolz“

Was Martin Rütter besonders rührt, ist die Reaktion der anderen Zuschauer in der Schwabenhalle. „Ich habe schon Veranstaltungen erlebt, wo Menschen genervt waren, weil Sanitäter da herumgewuselt sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen auf der Straße Hilfspersonal, Polizei, Feuerwehr und Sanitäter bepöbeln und angreifen“, erklärt der 52-Jährige. In Augsburg jedoch sei das Publikum ruhig geblieben und habe alles in Kauf genommen, damit es der Frau besser geht. „Das, was ihr heute gemacht habt, ist derartig vorbildlich. Das ist etwas, was mich wirklich sehr stolz macht, dass ich so ein Publikum habe. Denn ihr habt etwas getan, was in der heutigen Zeit leider nicht mehr üblich ist“, lobt Martin Rütter seine Fans.

Weitere News:

Zum Schluss verkündet er noch eine gute Nachricht, die alle Besucher der Show in Augsburg beruhigen dürfte: „Ich komme gerade aus dem Sanitäterbereich. Die junge Frau ist wieder auf den Beinen, hat ein Medikament bekommen, wir haben noch ein bisschen geplaudert und ich habe sie natürlich zum nächsten Mal hier in Augsburg wieder eingeladen.“