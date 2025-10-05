Sat.1-Star Marlene Lufen: Privates Highlight! „Unbeschreiblich schön“ 

Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen erlebte auf Hawaii einen Augenblick, der für viele Mütter einer der außergewöhnlichsten Momente im Leben ist: die Hochzeit des eigenen Sohnes.

Auf Instagram lässt sie ihre Community an diesen besonderen Momenten teilhaben. Schnell wird deutlich, wie stolz die Moderatorin auf ihren Sohn Fritz ist.

Sat.1-Star Marlene Lufen: Besondere Aufnahmen vom anderen Ende der Welt

In einem aktuellen Beitrag gibt sie Einblicke in die intime Familienfeier am anderen Ende der Welt. Sie dürfte bei vielen Müttern emotionale Erinnerungen wecken und zudem Aloha-Stimmung sowie Fernweh auslösen.

„Hochzeit auf Hawaii, völlig drüber, dort hinzureisen. Weiß ich. Aber es war unvergesslich und mit meinem Sohn zusammen das erlebt zu haben, einfach unbeschreiblich schön“, schreibt die Sat.1-Moderatorin ergriffen.

Diese Sätze lassen erahnen, wie bedeutend dieser Tag für sie war. Auch optisch passte sich Marlene Lufen ganz dem Hawaii-Flair an. Auf einem der geposteten Fotos zeigt sie sich in einem rosafarbenen Sommerkleid mit floralem Muster. Zudem teilt sie den intimen Moment, den umjubelten Hochzeitskuss, mit ihren Followern.

Marlene Lufen: Von Hawaii zu „Promi Big Brother“

Schlussendlich beweist die Sat.1-Moderatorin wieder einmal, dass sie sich ihren Fans sehr authentisch und nahbar präsentiert. Doch lange Zeit sich vom Hawaii-Trip zu erholen hat die 54-Jährige nicht. Denn Reality-Zuschauer wissen: Das Sat.1-Kult-Format „Promi Big Brother“ steht vor der Tür.

Am 6. Oktober startet die 13. Staffel bei Sat.1. Selbstverständlich bilden Marlene Lufen und Jochen Schropp wie schon in den vergangenen Staffeln das Moderationsduo. Jede Menge Zündstoff ist vorprogrammiert: So ziehen unter anderem Modedesigner Harald Glööckler, Reality-Star Désirée Nick, TV-Sternchen Christina Dimitriou und Sänger Marc Terenzi ins „Promi Big Brother“-Haus.