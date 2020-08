Marlene Lufen: Peinlicher Patzer – das hätte ihr nicht passieren dürfen

Da ist gehörig was schief gelaufen! Eigentlich wollte Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen ihre Instagram-Fans nur in ihrem Arbeitsalltag mitnehmen und den Followern einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Doch plötzlich passiert ihr ein Malheur.

Marlene Lufen ist als „Promi Big Brother“-Moderatorin bestens über die Neuigkeiten im Märchenwald informiert. Um ihre Fans auch außerhalb der Sendezeit mit Informationen zu versorgen, meldet sich Marlene Lufen aus ihrer Kabine.

Marlene Lufen: Malheur hinter den „Promi Big Brother“-Kulissen

Völlig hemmungslos spricht Marlene Lufen zu ihren Fans, die das Geschehen hinter den Kulissen gespannt verfolgen. Doch manchmal sei es gar nicht so aufregend, wie es sich viele vorstellen, so der TV-Star am Dienstagabend in seiner Instagram-Story.

„Heute habe ich noch so viel Freizeit, dass ich lauter Blödsinn machen kann. Und meistens ist es dann so: Fängt die Sendung an, haste deinen Text nicht drauf“, berichtet Marlene Lufen ihren Followern.

Marlene Lufen hat sich etwas verplappert. Foto: imago images

----------------

Das ist Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Außerdem ist sie als Moderatorin bei „Promi Big Brother“ oder „Dancing on Ice“ bekannt

Marlene Lufen war mit dem „Sportschau“-Moderator Claus Lufen verheiratet, bis sie sich 2019 trennten

Gemeinsam haben die Zwei einen Sohn und eine Tochter

----------------

„Promi Big Brother“-Moderatorin: Peinlicher Fauxpas

Ganz entspannt greift Marlene Lufen noch in die Chips-Schale, steckt sich genüsslich einen Erdnussflip in den Mund und dreht sich lässig auf ihrem Bürostuhl im Kreis. Alles easy, würde man meinen.

Und dann scheint es die TV-Moderatorin zu überkommen: Mir nichts dir nichts spaziert sie mit dem Handy in der Hand zu der Wand, wo die Porträts der Kandidaten hängen und kommentiert: „Das sind die Bewohner, die noch drin sind.“ Einen Schritt weiter sind die Bilder der Teilnehmer zu sehen, die bereits die Sendung verlassen mussten. „Die sind draußen“, so Marlene Lufen trocken.

----------------

----------------

Marlene Lufen: „Ahh, dürft ihr noch gar nicht sehen“

Dann scheint es ihr selbst aufzufallen: „Ahh,dürft ihr noch gar nicht sehen!“ Ohje, das hätte dem TV-Profi eigentlich nicht passieren dürfen. Schnell läuft die „Promi Big Brother“-Moderatorin wieder zu ihrem Schreibtisch. Doch aufmerksamen Zuschauern ist ein wichtiges Detail nicht entgangen...

Marlene Lufen zeigt ihren Followern den Backstage-Bereich von „Promi Big Brother“. Foto: marlenelufen/Instagram

Unter dem Schild „Exit“ befinden sich nicht nur die Bilder von Jasmin Tawil, Jenny Frankhauser und Senay Gueler, sondern auch das von Elene Lucia Ameur. Zu diesem Zeitpunkt war der tatsächliche Auszug der „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin gar nicht bekannt.

Und es kommt noch besser: Am Ende des Abends wird nicht Elene, sondern Willi Herrens Tochter Alessia vom Publikum aus dem Haus geworfen. Wenige Stunden später wirft dann aber auch Elene freiwillig das Handtuch.

