„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen mit Mutmacher-Worten – „Niemand muss sich dafür schämen!“

Ungewohnt traurige Worte einer sonst oft gut gelaunten und witzigen Frau...

Marlene Lufen vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ gilt vor der Kamera als Powerbündel, die ihren Zuschauern mit Humor und Elan den Morgen versüßt. Die Star-Moderatorin hat sich allerdings auf Instagram zu einem Thema geäußert, dass für sie bitter ernst ist – und prompt wird eine neue Seite von Marlene Lufen bekannt.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Ernste Worte zu bitterem Thema

Der „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen weist ihre rund 230.000 Follower darauf hin, dass die Zeit während des Corona-Lockdowns zu Hause für manche Menschen unerträglich sein kann. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Normalerweise kennt man Marlene Lufen gut gelaunt. (Archivfoto) Foto: Lars Juretzko/ MAZ & MORE TV-Produktion GmbH/dpa

„Diese Zeit gerade wiegt manchmal wie eine Tonne auf den Schultern, sie trifft uns alle, egal woher wir kommen. Für manche aber ist sie ganz besonders schwer. Weil sie ihre finanziellen Reserven aufbrauchen, an ihre psychischen Grenzen kommen, Gewalt zuhause erleben oder selbst vielleicht Dinge tun, die sie bereuen könnten. Diese Zahlen kommen zu kurz in der Berichterstattung“, so die 50-Jährige.

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

Marlene Lufen hat deshalb auch einen gut gemeinten Rat an ihre Fans, die sich bei einer ihrer aufgezählten Dinge womöglich angesprochen fühlen. „Holt Euch Hilfe, wenn Ihr nicht mehr weiterkönnt! Niemand muss sich dafür schämen. Wir halten zusammen! Das ist das Wichtigste. Euch von Herzen alles Gute.“

Dazu postet die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin noch ein Video mit persönlicher Message zu diesem ernsten Thema in der Corona-Pandemie. „Wir sehen immer nur die Zahlen von Infektionen, von Verstorbenen, aber nicht die Zahlen von geschlagenen Kindern, von misshandelten Frauen, Vergewaltigung und das alles. Das findet zu dieser Zeit sehr wahrscheinlich in viel größerem Maße statt. Und die Zahlen sind nicht messbar, weil es ja keiner sieht.“

Aus diesem Grund bittet Marlene Lufen nun alldiejenigen Fans, die betroffen sind, sich Hilfe zu suchen. Auch über die Feiertage. Entsprechende Hilfe-Nummern fügt sie deshalb in ihrer Insta-Story bei.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen. Foto: imago images / Lumma Foto

Von so viel vorweihnachtlichen sozialen Worten sind ihre „Frühstücksfernsehen“-Kolleginnen begeistert. Sie kommentieren unter ihrem Post unter anderem:

Alina Merkau: „Toll Marlene, dass Du Dich hier stark machst!!“

Vanessa Blumhagen: „Ganz, ganz großartig, wahr und wichtig!“

Und auch ihre Fans sind hellauf begeistert, schreiben Sachen wie: „Hallo Liebe Marlene, sehr gute und wichtige Aktion von Dir, einfach toll“ oder „Sehr gut Marlene!!! Es ist immer wieder wichtig, dieses Thema zu erwähnen!!!“

