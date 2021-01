Markus Lanz (ZDF) bringt Ministerpräsident Kretschmann auf die Palme – dann keift er los!

Es ging hoch her bei Markus Lanz!

Es gab einen lautstarken Auftritt bei Markus Lanz (ZDF) am Dienstagabend! Der Moderator piesackte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann so lange mit Fragen, bis dieser laut und zornig wurde.

Es drehte sich dabei bei Markus Lanz um das Thema Corona und die Sonderrolle, die das „Ländle“ nun geht.

Markus Lanz (ZDF): Irgendwann keift Winfried Kretschmann los

Markus Lanz bohrt nach, wieso Kretschmann für sein Bundesland fast parallel zur Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel direkt nach der Bund-Länder-Konferenz verkündet hat, dass ab dem 1. Februar Kitas und Schulen schrittweise geöffnet werden. Dabei hatte man sich zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten auf eine Lockdown-Verlängerung bis Mitte Februar verständigt.

---------------

Die Gäste bei Markus Lanz am 26. Januar 2021:

Winfried Kretschmann: Ministerpräsident von Baden-Württemberg (Grüne)

Professor Alena Buyx: Vorsitzende des Deutschen Ethikrates

Martin Knobbe: Spiegel-Redakteur

Dr. Tankred Stöbe: Intensivmediziner

---------------

Kretschmann bei Markus Lanz (ZDF): Psychologisch war das jetzt nicht ein guter Zeitpunkt“

Kretschmann räumt zunächst ein, dass seine Pressekonferenz zu einem „ungünstigen Zeitpunkt“ stattgefunden habe. Doch Lanz reicht das nicht: „Das wäre am Tag danach und auch zwei Tage später aber genauso unglücklich, weil in der Sache sagt es exakt das Gegenteil dessen, was die Kanzlerin zur selben Zeit in Berlin gesagt hat.“

Der Ministerpräsident sieht das anders: „Es geht nur um die bis zu Zehnjährigen!“, alle weiterführenden Schulen und die Berufsschulen würden geschlossen bleiben. Diese Öffnungen seien verantwortbar, weil er „belastbare Zahlen“ vorliegen habe, so Kretschmann. „Psychologisch war das jetzt nicht ein guter Zeitpunkt. Aber ich stehe dazu, weil ich eine faktenbasierte Politik mache.“ „Aber Moment, die Kanzlerin macht doch auch eine faktenbasierte Politik?!“, kontert Lanz. „Ja, die Kanzlerin macht das schon richtig“, entgegnet Kretschmann etwas kleinlaut.

---------------

Weitere Artikel über die ZDF-Sendung Markus Lanz:

---------------

Dann kommt Lanz zum Punkt: „Ich will Ihnen wirklich nichts Böses, aber kommunikativ versteht das doch keiner mehr!“ Es gebe ein riesiges Problem in der Vermittlung und die „Leute gehen uns langsam von der Fahne, weil sie nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich gilt!“, wirft der ZDF-Moderator seinem Gast vor. Sowieso seien die Schulöffnungen eigentlich eine „Phantomdiskussion“, weil in Wahrheit manche Kitas und Grundschulen in der Notbetreuung zu 70-75 Prozent belegt seien. „Das ist völlig absurd!“, echauffiert sich Lanz.

---------------

Mehr über Lanz-Gast Winfried Kretschmann:

Der 72-Jährige ist der erste grüne Ministerpräsident.

Seit 2011 ist er Regierungschef in Baden-Württemberg.

Bei der Landtagswahl 2021 tritt er erneut an.

Der Katholik war vor seiner politischen Karriere Gymnasiallehrer für Biologie, Chemie und Ethik.

---------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kretschmann bei Lanz immer aufgebrachter: „Man muss nicht alles hochziehen an Grundschulen“

Kretschmann wird immer aufgebrachter: „Ich ziehe mit der Kanzlerin in der Regel an einem Strang, aber ich habe schon noch einen eigenen Kopf!“, erklärt er patzig. Es seien immer nur „ganz kleine Abweichungen“ in den Bundesländern. Ich verstehe nicht, „warum man das so aufbauscht“.

„Man muss doch nicht immer bei jeder Abweichung so tun, als seien da Schurken am Werk.“

Winfried Kretschmann sehr engagiert über kleinere Unterschiede zwischen den Bundesländer in der Corona-Politik - und die Kritik daran. #lanz — Markus Feldenkirchen (@MFeldenkirchen) January 26, 2021

Man müsse jetzt „nicht alles hochziehen an den Grundschulen und Kindergärten“, insgesamt liege Baden-Württemberg im Corona-Ländervergleich doch ganz gut und diese Einrichtungen seien nicht das Hauptproblem der Pandemie, behauptet der Ministerpräsident. Mit einem süffisanten Lächeln bemerkt Lanz: „Das Thema hat Potenzial die Nerven zu strapazieren, das verstehe ich schon.“

Doch Kretschmann ist nun in Rage. Der Politiker wird laut: „Man muss doch nicht immer bei jeder Abweichung so tun, als seien da Schurken am Werk!“

Auch Kretschmanns Kollege Bodo Ramelow sprach mit Markus Lanz über dessen Corona-Politik und die Rolle der Kanzlerin in den Bund-Länder-Verhandlungen. Ramelow gab in der ZDF-Sendung zu: „Die Kanzlerin hatte Recht und ich hatte Unrecht.“