Markus Lanz: Virologe mit Covid-19 infiziert – jetzt hat er DIESE schreckliche Vorahnung

Virologe Martin Stürmer erklärt bei Markus Lanz, was das Coronavirus im Körper macht und noch machen könnte.

Seit Montag gibt es in Deutschland weitere Lockerungsmaßnahmen. Erste Fitnesscenter haben wieder geöffnet, und auch Restaurants dürfen wieder Gäste empfangen. Derweil arbeiten Experten weiterhin eifrig daran, das Virus zu erforschen. Einer, der erfahren musste, wie es ist, an Covid-19 erkrankt zu sein, ist Virologe Martin Stürmer – der zu Gast bei Markus Lanz ist.

Der wissenschaftliche Leiter eines Privatlabors in Frankfurt infizierte sich vor einigen Wochen selbst. Bei Markus Lanz im ZDF macht Stürmer am Dienstag nun eine erschreckende Prognose.

----------------

Das sind die Gäste bei Markus Lanz:

Politiker Robert Habeck

Journalistin Claudia Kade

Fußballfunktionär Max Eberl

Virologe Dr. Martin Stürmer

Politikerin Heike Horn

----------------

Markus Lanz: Virologe mit Covid-19 infiziert – erschütternde Prognose

Angesteckt hatte sich der Virologe beim Skifahren in Österreich. „Wir waren nicht in Ischgl und beim Après-Ski. Das zeigt, wie schnell es gehen kann, auch wenn man sich keinem großen Risiko aussetzt.“

Letztendlich sei alles gut verlaufen, so der Experte bei Markus Lanz, „aber ich weiß jetzt natürlich nicht, was nach der Infektion in meinem Körper passiert. Ich hatte keinen Geruchssinn mehr, ich hatte keinen Geschmacksinn mehr. Der ist nur teilweise zurück.“

Markus Lanz. Foto: imago images

„Das ist meine Sorge“

Martin Stürmer hat nun große Bedenken. Denn es könne derzeit sein, dass noch gar nicht gemessen werden kann, ob das Virus im Körper langfristig doch mehr Schäden anrichtet, als bis dato vermutet wurde. Er selbst, als Betroffener der Lungenkrankheit, rät deshalb:

„Das ist meine Sorge, deshalb würde ich auch niemandem empfehlen, so leichtfertig aufgrund von vier Monaten, die wir das Virus nun kennen, ausgehend zu sagen: ‚Das ist ja egal, wenn ich mich infiziere, da kann mir nichts passieren.‘“

Coronavirus: Schlimme Langzeitschäden?

Erste erschreckende Vermutungen hat er bereits. So sagt er bei Markus Lanz:

„Das kann ja auch viel gravierendere Schäden anrichten. Wir wissen nicht, was das Virus mit der Lunge anrichtet, ob es nicht doch im Herz-Kreislauf-System irgendwelche Schäden verursacht, vielleicht neurologische Schäden im Gehirn, in den Nerven.“