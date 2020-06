Markus Lanz im ZDF: Corona-Experte mit Schock-Aussage – „Letztes Wort noch nicht gesprochen“

Er gehört mittlerweile zu den bekanntesten Virologen in Deutschland: Hendrik Streeck von der Universität Bonn. Am Mittwochabend war er bei Markus Lanz im ZDF zu Gast.

Dort sprach der Forscher mit Markus Lanz unter anderem über ein Phänomen, das in Zusammenhang mit Corona in allen Ländern gleichermaßen Auftritt.

-----------

Die Gäste bei Markus Lanz:

Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker

Hendrik Streeck, Virologe

Karoline Preisler, Corona-Erkrankte

Joshua Kwesi Aikins, Politologe

-----------

Markus Lanz: „Die Kurven entwickeln sich in fast allen Ländern ähnlich - egal was sie machen.“ Spanien ging früh in den kompletten Lockdown, Schweden ging einen Sonderweg, ließ Restaurants und Schulen weiter geöffnet. Wie ist das zu erklären?

Streeck: „Der Effekt, den wir sehen ...“

„Es gibt einen Wettereffekt“, erklärt Streeck. „Und auch, dass wir weltweit gelernt haben, damit umzugehen. Großveranstaltungen gibt es fast nirgendwo mehr, wir sind auf Abstand gegangen, wir haben Hygieneregeln. Das ist der Effekt, den wir sehen.“

Foto: Screenshot ZDF

Auch zum schwedischen Sonderweg äußert sich der 42-Jährige. Vergleicht man das skandinavische Land mit Deutschland oder seinem Nachbarn Norwegen, sei „das letzte Wort noch nicht gesprochen“.

-------------

-------------

Schwedischer Sonderweg gescheitert?

Trotz der hohen Sterblichkeitsrate ist der Virologe der Meinung: „Man kann noch nicht sagen, Schweden ist gescheitert, denn der Weg findet noch immer statt.“

Er bezieht sich auf Erna Solberg, die Ministerpräsidentin Norwegens. „Sie hat gesagt: 'Ach wären wir doch mehr den schwedischen Weg gegangen.' Keiner weiß den richtigen Weg. Vielleicht ist der Mittelweg, den keiner gegangen ist, der richtige“, so der Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn.

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg. Foto: imago images / Jürgen Heinrich

In Schweden seien die Zahlen so hoch, weil sich das Virus schnell in den Pflegeheimen verbreitete, „da war nicht genug Schutz da“, stellt Streeck fest. „Aber die Kurve verhält sich in Schweden genauso wie in allen anderen Teilen Europas auch.“ (cs)