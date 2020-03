Markus Lanz im ZDF: Expertin schockt mit diesem Satz zum Coronavirus – „Es gibt Hinweise ...“

Das Coronavirus ist in aller Munde und deswegen natürlich auch Dauerthema bei Markus Lanz im ZDF. In der aktuellen Folge ging es um Auswirkungen und dauerhafte Schäden, die das Coronavirus nach sich zieht – gesundheitlich wie wirtschaftlich.

Bei Markus Lanz war unter anderem Prof. Melanie Brinkmann, Virologin am Helmoltz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, zu Gast. Was sie dort verlauten ließ, ist besorgniserregend.

----------------------

Das waren die Gäste bei Markus Lanz:

Politiker Peter Altmaier

Politiker Philipp Amthor

Virologin Prof. Melanie Brinkmann

Kriminalkommissar Sebastian Fiedler

Zukunftsforscher Matthias Horx

----------------------

Markus Lanz (ZDF): Expertin mit Schock-Aussage

Das gefürchtete Coronavirus greift weiter um sich, über 40.000 Fälle wurden allein in Deutschland gemeldet. Immerhin: Über 1200 Menschen konnten hierzulande bisher wieder geheilt werden.

Doch welche potenziellen medizinischen Folgen könnte es für die Geheilten geben?

---------------------------

Weitere Themen:

Markus Lanz: Jens Spahn mit schrecklicher Prognose zum Coronavirus – „In den nächsten Tagen wird...“

Maybrit Illner zu Coronavirus: Ärzte-Chef rastet DESWEGEN aus – „Eine Peinlichkeit“

Frauke Ludowig platzt wegen Corona der Kragen: „Zum Kotzen!“

---------------------------

Markus Lanz: „Man muss das ernst nehmen“

Virologin Prof. Melanie Brinkmann erklärte bei Markus Lanz: „Das Virus zerstört Zellen, indem es sich in den Zellen vermehrt. Es gibt erste Hinweise, dass es nachhaltig zu Schäden kommt, zu Narbenbildung in der Lunge. Das kann man jetzt noch nicht genau beurteilen. Man muss jetzt gucken, wie die Dauerschäden sind.“

Markus Lanz: „Man muss das ernst nehmen.“

Gesundheitlich könnte es also Nachwirkungen haben. Was aber macht das Coronavirus mit der Psyche des Menschen?

So könnte die Zukunft nach Corona aussehen

Zukunftsforscher Matthias Horx ist sich sicher: „Das ist keine Apokalypse, sondern ein Neuanfang. Wir verändern uns jeden Tag, wir machen Dinge, die wir vorher nicht gemacht haben.“ Und weiter mutmaßte er:

„Nach der ersten Schockstarre werden sich viele sogar erleichtert fühlen. Dass wir mit Menschen, die einem nahe sind, wieder nah sein müssen. Dass wir die Kulturtechnik ändern. Die Menschen telefonieren wieder lange. Leute lesen wieder Bücher. Irgendwas ist im Gange, das unser Hirn, unsere Existenz verändert. Und wenn man sich mit Hirnforschung befasst, dann weiß man, das kann auch dauerhaft sein, das kann die Gewohnheiten verändern.“

--------

Mehr zu Markus Lanz:

Markus Lanz: Jens Spahn mit schrecklicher Prognose zum Coronavirus – „In den nächsten Tagen wird...“

Markus Lanz: Tim Mälzer wegen Corona verzweifelt – „In drei Monaten bin ich bankrott“

Markus Lanz: Coronavirus-Experte knallhart – Polizei muss eingreifen

--------

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier trotz Krise positiv

Peter Altmeier. Foto: dapd

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier blickt trotz der Krise positiv in die Zukunft: „Ich bin ein optimistischer Mensch und deshalb sage ich Ihnen: Ich glaube schon, dass das Ganze nicht ein halbes oder dreiviertel Jahr andauern wird, aber dass es morgen wieder vorbei ist, das können wir niemandem versprechen. Wir müssen uns schon auf einige Wochen oder gar Monate einstellen.“

----------------------------

Das ist Markus Lanz:

Das ist die Fernsehsendung „ Markus Lanz “:

“: „Markus Lanz“ ist eine Talkshow im ZDF, benannt nach Moderator Markus Lanz .

ist eine Talkshow im ZDF, benannt nach Moderator . Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt.

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen.

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste, mit denen er zu einem pro Sendung jeweils neuen Thema spricht.

----------------------------

Erschütternde Vermutung zu Corona

Und auch beim Sender RTL in der Abendshow Stern TV gab es Diskussionen über die aktuelle Lage. Dort erklärte ein Virologe am Mittwochabend, wie lange die Menschheit mit dem Ausnahmezustand im schlimmsten Fall rechnen muss. Mehr dazu hier >>>

Let's Dance: Show abgesetzt? Ausgerechnet ER erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL

Nicht nur in den Talkshows ist das Coronavirus omnipräsent. Zahlreiche Live-Shows werden ohne Zuschauer im Publikum ausgetragen, Soaps pausieren die Dreharbeiten. Nun fordern auch Tänzer von Let's Dance RTL auf, einen drastischen Schritt zu gehen. Hier alle Infos.

Heute-Show: Auch Oliver Welke greift Corona-Thematik auf

Doch das Coronavirus macht auch vor Satire-Shows keinen Halt. Was Oliver Welke bei der Heute-Show zu der Krise verlauten lässt, kannst du hier lesen >>>

Markus Lanz läuft dienstags bis donnerstags im ZDF.