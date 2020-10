Markus Lanz (ZDF): Als Moderator DAS sagt, wird Trump-Fan richtig böse auf ihn!

Was für ein heftiger Trump-Schlagabtausch bei Markus Lanz (ZDF)!

Die US-Wahl 2020 wirft längst ihre Schatten voraus, am 3. November wird sich entscheiden, ob Präsident Donald Trump weiterhin im Weißen Haus sitzen oder ob sein Herausforderer Joe Biden von den Demokraten ihn nach nur einer Amtszeit ersetzen wird. Auch bei Markus Lanz (ZDF) ist die US-Wahl das Thema des Abends.

Neben den beiden Journalisten Klaus Brinkbäumer und Kristina Dunz und dem Arzt Stefan Kluge ist auch Unternehmensberater Ralph Freund zu Gast. Freund ist nicht nur bekennender „Trumpist“, wie er sagt, sondern auch Mitglied in der Republikanischen Partei. Mehr Trump-Fan geht also kaum!

Markus Lanz (ZDF): Trump-Fan wird wütend, nachdem Moderator provoziert

Und schon früh in der Debatte hat sich gezeigt, dass Freund nichts auf Trump zukommen lassen will. Als Moderator Lanz erwähnt, dass Trump ein Konto in China und ausgerechnet dort mehr Steuern bezahlt haben soll als in den USA selbst, wird der Republikaner in der Runde ungehalten. Freund: „Das ist erstmal nicht ungewöhnlich, man muss erstmal klären: Ist ein Konto, das Erträge aufweist nach dem Belegenheitsprinzip oder nach dem Domizilprinzip? Wenn das geklärt ist, kann das Ganze ganz harmlos ausgehen, das ganze Spiel. Das ist erstmal unbedeutend.“

Moderator Markus Lanz hatte sichtlich Mühe, den Unternehmensberater und bekennenden Trump-Fan zu bremsen.

Da hakt Lanz nach, fragt: „Das regt Sie jetzt gar nicht auf hier?“ Freund verzieht das Gesicht, sagt: „Gar nicht!“ Wieder Lanz: „Mich würde es wahnsinnig aufregen.“ Freund: „Ich habe Mandanten, die haben Konten auf der ganzen Welt. Da der Mann (gemeint ist Trump) Milliardär ist, hat er bestimmt paar Konten mehr als wir hier Normalsterbliche.“

„Moment, so einfach kommen Sie mir jetzt da nicht raus“

Lanz setzt nach, provoziert bewusst: „Aber ist das nicht abgefahren? Gerade jemand, der immer dieses Amerika nach vorne schiebt, dass er in China 188.000 Dollar Steuern zahlt und zuhause in Amerika 750? 750, nicht 750.000!“

Freund: „Das ist steuerlich ganz banal.“

Lanz: „Ne, ne, ne, ne!“

„Doch!“

„Das mag sein. Doch was macht das politisch, dass dieser Präsident, der doch auch gesagt hat... Moment, so einfach kommen Sie mir jetzt da nicht raus... in der letzten TV-Debatte habe er Millionen an Steuern gezahlt.“

Ralph Freund ist Unternehmensberater und Mitglied der Republikanischen Partei.

Trump-Fan sauer auf Markus Lanz: „Was Sie hier machen...“

Freund wird sauer: „Ich nehme an, er hat früher viel mehr gezahlt. Und nochmal: Der Staat privilegiert die Leute, die ihre Gelder reinvestieren und dafür haben sie Steuerschonung JETZT und nachgelagerte Besteuerung später. Was Sie hier machen, ist eine reine Stichtagsbetrachtung! Die ist aber bei so langen Investitionszeiträumen völlig irrelevant.“

Kurzes Schweigen, bis Lanz nickt und sagt: „Okay.“

Tja, abgehakt also, wenngleich diese Diskussion dann auf die politische Betrachtungsweise übergeht. Heißt also: ein schiedlich, friedliches Unentschieden zwischen Lanz und seinem Gast. (mg)

Die ganze Lanz-Sendung kannst du dir in der ZDF-Mediathek anschauen.