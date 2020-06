Markus Lanz (ZDF): „Wahnsinn!“ Moderator einfach fassungslos, als Gäste DAS sagen

Es waren unfassbar schockierende Bilder bei „Markus Lanz“ im ZDF. Bilder, die nachdenklich machen sollten.

Die Zuschauer bekamen Bilder von der täglichen Arbeit in der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück zu sehen. Tausende Schweine hängen an Haken, die Gedärme hängen aus den aufgeschlitzten Bäuchen. Am Fließband werden sie durch die Fabrik befördert.

Genauso schlimm sind die Zahlen, die Grünen-Politiker Anton Hofreiter bei „Markus Lanz“ nennt. Er erklärt: In Großschlachtereien werden bis zu 20.000 Schweine geschlachtet - jeden einzelnen Tag. „Es gibt einen Geflügelschlachthof, der 340.000 Hähnchen am Tag schlachtet.“

Foto: Screenshot ZDF

Das waren die Gäste bei Markus Lanz:

Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef

Theo Mettenborg, Bürgermeister Rheda-Wiedenbrück

Annette Dowideit, Investigativ-Journalistin

Martin Stürmer, Virologe

Sven Becker, Journalist

„Markus Lanz“ (ZDF): Schockierende Zahlen und Bilder

Moderator Markus Lanz kann es nicht fassen. „Am Tag?“, fragt der Moderator ungläubig nach.

Anton Hofreiter: Ja, 340.000 Hähnchen am Tag. Das ist hochgradig industrialisiert.

Markus Lanz: Das ist Wahnsinn!

Bei Tönnies ist es nicht anders, wie Investigativjournalistin Anette Dowideit erklärt. „20.000 ist die Zahl, die sie im Werk in Rheda-Wiedenbrück tatsächlich verarbeiten. Das ist schon ne Hausnummer, ne?“

Der Gastgeber ist noch immer fassungslos. „Wenn man das so sieht. Das ist wirklich industriell gemacht, da greift ein Rädchen ins andere. Man sieht, was Fleisch für ein Massenartikel geworden ist. Das muss man sich mal vor Augen führen.“

20.000 Schweine werden täglich in Großschlachtereien getötet. Foto: Screenshot ZDF

Anton Hofreiter: Grausige Bedingungen

Politiker Anton Hofreiter, der seit 2005 im Deutschen Bundestag sitzt, offenbart ein weiteres Problem: die Auswirkungen der Massenproduktion von Fleisch. „Die Landwirte verdienen sehr wenig Geld damit und stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Für die Tiere hat das qualvolle Konsequenzen. „Die Tiere werden mit hoher Geschwindigkeit gemästet, sie sehen nie Sonnenlicht, werden auf Vollspaltenböden gehalten. Ihnen muss man die Ringelschwänze kupieren, weil sie sich unter diesen Haltungsbedingungen sonst gegenseitig anfressen würden“, so der 50-Jährige. Das Futtermittel werde unter „grausigen Bedingungen“ produziert. Landwirte in Südamerika würden ermordet, damit Soja angebaut werden kann.

Politiker fordert: Gesetze müssen sich ändern

Sein Fazit: „Von Beginn der Kette bis zum Schluss haben wir es mit einem kaputten Wirtschaftszweig zu tun, und eine der Ursachen dafür ist, dass die einzigen Kriterien bei konventionellem Fleisch der Preis ist.“ Der Konsument kaufe das, was am billigsten ist. „Das soll nicht die Verantwortung der Leute ändern - aber es müssen sich die Gesetze ändern.“

Anton Hofreiter Foto: imago images / Metodi Popow

Anton Hofreiter gibt zu, dass der Verbraucher am Ende mehr zahlen muss. Aber: „Ich finde es unglaublich, dass solche unglaublichen Zustände, die unsozial sind, dann so 'sozial gerechtfertigt' werden.“