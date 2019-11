„Markus Lanz“: Als der Moderator DAS über einen CDU-Politiker behauptet, entgleisen dem alle Gesichtszüge

Er sei ein Mann, der „in aller Munde“ ist, stellt Markus Lanz Tilman Kuban (CDU) zu Beginn seiner Sendung vor. Der Chef der „Jungen Union“ würde die CDU „aufmischen“, so Lanz weiter. Dabei sehe er doch „so nett und freundlich“ aus.

Bislang alles Behauptungen und Fakten, die Markus Lanz da anspricht. Behauptungen und Fakten, die Tilman Kuban lachen und grinsen lassen. Doch dann tätigte der Moderator eine Aussage, die dem CDU-Politiker die Gesichtszüge komplett entgleisen ließen.

Markus Lanz: Als der Moderator DAS sagt, kann Kuban nicht mehr

Markus Lanz: „Dieser Mann war mal auf dem besten Weg, Fußballprofi zu werden. Das heißt, mit Blutgrätschen kennt er sich bestens aus.“

Bei einer Aussage entgleisen Tilman Kuban die Gesichtszüge. Foto: Screenshot ZDF

Da war er, der Moment, in dem Tilman Kuban alles aus dem Gesicht fiel. Er und Fußballprofi, scheint sich der Politiker zu fragen. Dabei war die CDU-Nachwuchshoffnung wirklich einmal am Ball aktiv. Als Libero spielte der heute 32-Jährige in seiner Jugend, wie der Cicero schreibt. Dann trieben ihn zwei Kreuzbandrisse vom grünen Rasen ins politische Berlin.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ „Markus Lanz“ (ZDF): Kuriose Panne – plötzlich geht alle schief +++

+++ Franziska van Almsick offen wie nie: „Es ging um Leben und Tod!“ +++

+++ „Bauer sucht Frau“: Gegen das Gesetz! Diese Szenen hätten nie gezeigt werden sollen +++

-------------------------------------

Markus Lanz: Das steckt hinter der Fußball-Behauptung

Das sprach Kuban auch in der Sendung an: „Übrigens muss ich eines revidieren: Fußballprofi, da war ich doch ein ganzes großes Stück von weg. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es besser ist, Trainer oder Scout zu werden. Da konnte ich ein bisschen besser meine Fähigkeiten einbringen.“

Natürlich, so Lanz, das wisse er ja auch. Der Satz sollte lediglich eine „Zuspitzung“ sein. Passte ja doch so gut mit den Blutgrätschen und der Führungsfrage, die der 32-Jährige gegenüber seiner Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt hatte.

----------------------

Das ist Markus Lanz:

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck, Italien geboren

Er ist Moderator und Produzent

Dreimal in der Woche führt er durch seine Talkshow

Von 2012 bis 2014 moderierte Markus Lanz die Samstagabendshow „Wetten, dass..?“

-----------------------

AKK und Kanzlerfrage

Darum sollte es auch im Rest des Gespräches mit Markus Lanz gehen. So unterhaltsam wie der Blick Kubans am Anfang, wurde es jedoch im folgenden nicht mehr. Wie er sich nach dem Angriff auf AKK gefühlt habe, wer denn für die CDU in den nächsten Bundestagswahlkampf gehen solle, und dass er AKK nie infrage gestellt habe...

+++ Royals: Prinz Charles mit trauriger Nachricht – „Meine Frau und ich haben ...“ +++

Alle Antworten von Tilman Kuban bei Markus Lanz findest du hier.