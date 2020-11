Markus Lanz: Bittere Abrechnung – ausgerechnet ER schießt gegen den Talkmaster

Autsch, der hat gesessen. Markus Lanz ist einer der renommiertesten Moderatoren in Deutschland. Doch der ZDF-Talkmaster hat nicht nur Freunde.

Ein Mann, der wohl nicht zwingend zu ihnen zählt, ist ZDF-Legende Thomas Gottschalk. Nachdem Thomas Gottschalk seine Moderation bei „Wetten, dass..?“ aufgegeben hat, übernahm wenig später Markus Lanz.

Markus Lanz: Heftige Klatsche von Markus Lanz

Bislang hatte Thomas Gottschalk nicht viel zu der Thematik gesagt, im Podcast „Baywatch Berlin“ von Klaas Heufer-Umlauf lockerte Gottschalk nun doch etwas seine Zunge. Und schoss scharf gegen den ZDF-Talker.

„Ich weiß noch bei Markus Lanz, als ich das letzte Mal da war, da war so eine Schlafmützigkeit in der Veranstaltung. So geht das nicht“, erzählt Gottschalk. Und auch die „Wetten, dass..?“-Künste seines Nachfolgers stießen dem Talkmaster übel auf.

----------------------------

Das ist die Fernsehsendung „Markus Lanz“ (ZDF):

„Markus Lanz“ ist eine Talkshow im ZDF, benannt nach Moderator Markus Lanz (51)

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen.

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste, mit denen er jeweils ein neues Thema bespricht

----------------------------

Markus Lanz: Das unterscheidet ihn von Thomas Gottschalk

„Ich war zu Kur in Österreich, als der Kollege Lanz seine erste Sendung hatte. Und da habe ich gedacht: So wird das nichts. Ich war richtig verzweifelt“, so Gottschalk.

-------------------

Mehr Themen zu Markus Lanz:

Markus Lanz zofft sich mit Alice Schwarzer – „Wollen Sie allen Ernstes so einen Quatsch verbreiten?“

Markus Lanz: Diese vier Worte fliegen ihm nun um die Ohren

Markus Lanz (ZDF) stellt einfache Frage - Gäste reagieren eindeutig

--------------------

Markus Lanz und Thomas Gottschalk. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Aus seiner Sicht habe es Lanz nicht geschafft, sein eigenes Ego hintenanzustellen. „Der Markus Lanz ist ein blendend aussehender Streber, der alles richtig machen will. Wenn bei mir ein Wettkandidat kam und gesagt hat, ich kann hundert Liegestütze, dann habe ich gesagt, ich kann einen und der sieht scheiße aus, aber ich mache ihn jetzt. Der Markus hat gesagt, ich komme auf 89.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt hatte Markus Lanz den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zu Gast. Er verrät eine irre Begebenheit mit Angela Merkel.