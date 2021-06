Markus Lanz (ZDF): Wissenschaftler wird von Zuschauern richtig gefeiert – „Ehrenmann!“

Diese lässige Aktion eines Wissenschaftlers bei Markus Lanz (ZDF) kam beim TV-Publikum richtig gut an!

In der Talkshow von Markus Lanz (ZDF) werden oft ernste Themen besprochen. Ein Gast lockerte die Stimmung aber deutlich auf.

Bei Markus Lanz (ZDF) kommen die verschiedensten Menschen zu Wort. Foto: Screenshot / ZDF

Markus Lanz (ZDF): Wissenschaftler Harald Lesch zu Gast im Studio - Zuschauer feiern ihn

Auch während der Sendung kommen die geladenen Gäste unterschiedlich gut bei dem Publikum an. Einer, der für seinen Auftritt bei Markus Lanz jedoch gefeiert wurde, ist Harald Lesch!

Ein Gast wurde bei Markus Lanz (ZDF) auf Twitter ziemlich gefeiert. Foto: imago / xgbrcixx FuturexImage

Der Wissenschaftsjournalist war am Donnerstag zu Gast in dem Talkformat. Und als Astrophysiker, Naturphilosoph und Fernsehmoderator hat dieser natürlich auch eine Menge zu erzählen. Doch es waren weniger die Worte von Harald Lesch als ein Detail neben ihm, welches bei den Zuschauern Begeisterungsstürme auslösten.

Markus Lenz (ZDF): Zuschauer feiern Harald Leschs Getränk

„Denkt mit! Wie uns Wissenschaft in Krisenzeiten helfen kann“ lautet der Titel seines neuen Buches. Darin erläutert Harald Lesch, warum er dafür plädiert, dass Wissenschaftlern besser zugehört werden sollte.

Das ist „Markus Lanz“-Gast Harald Lesch:

Am 28. Juli 1960 in Gießen geboren

Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Hörbuchsprecher

Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München

Und zuhören taten ihm die Zuschauer mit Sicherheit gerne, denn das Getränk, welches in der Show neben ihm stand, schien ihn bei vielen Twitter-Usern unheimlich sympathisch zu machen.

Harald Lesch und sein Weizenbier. Foto: Screenshot / ZDF

Während die anderen Gäste der Sendung Dietmar Bartsch (Politiker), Anna Lehmann (Journalistin) und Prof. Alena Buyx (Ethikerin) auf stinknormales Wasser zurückgriffen, genehmigte Harald Lesch sich ein Bierchen!

Markus Lanz (ZDF): Twitter-User sind amüsiert

Und das schien zahlreichen Zuschauern zu gefallen, wie aus den Twitter-Reaktionen hervorgeht. „Schönes großes Bier bei Lanz zischen, Ehrenmann“, „Boxer Lesch mit Hopfendoping zum Thema impfen“ oder „Harald Lesch bei Lanz und trinkt ein Weizenbier, Weizenbuddy“, sind nur drei der äußerst amüsierten Reaktionen auf Twitter.

Weitere Nachrichten zu Markus Lanz:

Harald Lesch scheint sein kühles Blondes jedenfalls gut geschmeckt zu haben. Am Ende der Sendung war sein Glas so gut wie leer – und er um ein paar Sympathiepunkte reicher.

Wenn du Markus Lanz am Donnerstag verpasst hast, kannst du die Sendung in der ZDF-Mediathek nachschauen.