ZDF-Talk „Markus Lanz“: So begann alles – und SIE war Gast der 1. Stunde!

Seit einigen Wochen können sich Fans gesellschaftlich-politischer, sportlicher und weiterer thematischer Debatten wieder freuen: „Markus Lanz“ ist zurück im ZDF. Am 26. August 2025 startete die Talkshow nach der Sommerpause in die neue Staffel. Und das bereits im 17. Jahr!

Ein Format, das seit Jahren unzählige Zuschauer vor die TV-Bildschirme zieht und was nicht nur für intensive Diskussionen steht.

Doch wie fing eigentlich alles im Jahr 2008 an? Und wer gehörte damals zu den ersten Gästen?

„Markus Lanz“: SIE waren bei der Premiere dabei

Am 3. Juni 2008 feierte „Markus Lanz“ nach ZDF-Informationen im Fernsehen seine Premiere. Hätte man damals wohl erahnen können, dass sich die Sendung einmal zu einem Quotengaranten entwickelt? Wohl kaum.

Unter den damaligen Gästen waren Udo und Monika Bauch (schwer verletzte Passagiere bei einem ICE-Unglück in Eschede), Susanne Meister (Mutter eines Kindes, das einen Elite-Kindergarten besucht), Georg Pieper (Traumaexperte), Jelena Wahler (Gründerin des Kindergartenmodells Little Giants) und keine Geringere als TV-Sternchen Verona Pooth eingeladen. Schon damals lief der Talk von dienstags bis donnerstags.

„Markus Lanz“ startete während der ZDF-Sommerpause der Talkshow „Johannes B. Kerner“. Im Laufe seiner TV-Geschichte änderte sich das Konzept des Formats. Anfangs standen eher musikalische, sportliche, literarische Themen und Gäste im Fokus, während seit 2010 vorwiegend politische Debatten kennzeichnend für das Format sind.

Große Erfolge und einprägsame TV-Momente

Die „Markus Lanz“-Erfolgsgeschichte ist klar zu erkennen: Im Jahr 2021 sicherte er sich laut „DWDL“ einen Gesamtmarktanteil von 16,3 Prozent und einen Jahresdurchschnitt von 15,2 Prozent im Jahr 2024, was über dem der „Caren Miosga“-Sendung lag.

Besonderes Highlight war der Talk mit Markus Söder (fast drei Millionen Zuschauer) sowie ein nackter Protest im Jahr 2013: Aktivistinnen protestierten dabei gegen die FIFA und Katar als Gastgeber der Fußball-WM 2022.

Schlussendlich ist es schwer vorstellbar, dass sich an der TV-Präsenz von „Markus Lanz“ in den nächsten Jahren etwas ändern könnte. Die Zahlen sprechen schließlich für sich.