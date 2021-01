Markus Lanz lässt ZDF-Talk ausfallen: Er hat etwas anderes geplant

Winterliche Landschaften, traumhafte Natur, endlose Seen. Schweden ist für viele Deutsche DAS Urlaubsland Nummer 1. Doch durch Corona hat das Land in Skandinavien an Attraktivität verloren. War der sogenannte „schwedische Weg“, der Schweden von vielen anderen Ländern darin unterschieden hatte, dass es eben keine Ausgangssperren und Schulschließungen gab, zu Beginn der Pandemie noch hoch gelobt worden, scheint sich nun das Blatt zu wenden. Grund genug, Schweden einmal einen Besuch abzustatten, dachte sich wohl ZDF-Talker Markus Lanz.

Markus Lanz: Schweden statt TV-Talk

So begab sich der Moderator zusammen mit einem Kamerateam nach Schweden. Markus Lanz will dort erfahren, wie heute in Schweden mit der Pandemie umgegangen wird.

Markus Lanz bereist Schweden. Foto: ZDF und SILKE GONDOLF

Dafür lässt Markus Lanz sogar am 11. März seine abendliche Talkshow ausfallen. Statt Karl Lauterbach und Co. heißt es dann „Markus Lanz – Schweden ungeschminkt“.

Markus Lanz: Schweden-Doku kommt am 11. März

Das ZDF wird die Doku ab 23.15 Uhr ausstrahlen, unter strengen Hygiene-Auflagen sei sie produziert worden, so der Sender. In der Doku wird Markus Lanz unter anderem den schwedischen Historiker Lars Trägårdh oder den Staatsepidemiologen Anders Tegnell treffen und mit ihnen über den schwedischen Umgang mit dem Coronavirus diskutieren.

