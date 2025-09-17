Markus Lanz fassungslos über Bas-Aussage: „Wie kann man so etwas sagen?“

Am Dienstagabend (16. September 2025) wird in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ wieder hitzig debattiert. Der renommierte Talkmaster begrüßt dabei Eva Quadbeck (Chefredakteurin des „Redaktionsnetzwerk Deutschlands“), Martin Machowecz (stellvertretender Chefredakteur der „Zeit“) sowie die Poltitiker Dennis Rehbein (CDU) und Tim Klüssendorf (Generalsekretär der SPD).

Selbstverständlich geht es dabei unter anderem um die aktuellen Wahlergebnisse und um die Konsequenzen der jüngsten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Markus Lanz hat mit Tim Klüssendorf den idealen Gast eingeladen, den er nach dem schwachen Abschneiden der SPD spürbar auf den Zahn fühlt.

Markus Lanz nimmt SPD-Generalsekretär ins Kreuzverhör

Beim Blick auf die aktuellen Wahlergebnisse wird schnell deutlich: Lichtblicke gibt es für die SPD kaum. Weit hinter dem klaren Sieger, der CDU, mit 33,3 Prozent rangiert die SPD mit 22,1 Prozent. Sie büßen dabei sogar 2,2 Punkte im Vergleich zur Vorwahl ein.

Grund genug für Markus Lanz, Tim Klüssendorf direkt mit den Zahlen zu konfrontieren. „Herr Klüssendorf, es ist nicht das prognostizierte Desaster geworden, sagte Bärbel Bas. Ist das der Anspruch? Was ist aus der SPD geworden? Wie kann man so etwas sagen?“, fragt er ihn deutlich.

Der SPD-Generalsekretär antwortet prompt: „Der Anspruch ist, dass wir in NRW die stärkste Kraft sind.“ „Historisch schlechtes Ergebnis. Ist das kein Desaster?“, reagiert Markus Lanz.

Klüssendorf weist auf die Art und Weise der politischen Berichterstattung hin

„Ich habe keinen SPD-Politiker gehört, der das nicht auch gesagt hat. Wir haben unisono gesagt, dass es auch das schlechteste Ergebnis ist“, merkt Klüssendorf an. Eine Antwort, die in der Runde besonders bei CDU-Politiker Dennis Rehbein für Erheiterung sorgt.

Im weiteren Verlauf geht Klüssendorf auf das Wahlergebnis der AFD ein und stellt fest, dass der vielzitierte Höhenflug der Partei am Ende doch ausgeblieben ist. Ihm falle auf, wie stark die Medien immer wieder auf einen möglichen Wahlsieg der AfD fokussiert seien.

„Man hat ja den Eindruck, dass wir (SPD) komplett untergehen und ein Desaster und ein Debakel bekommen. Da gab es ja nur noch das nächste Maximum“, merkt er an.

Es gibt nicht nur schlechte Ergebnisse…

Eine große Unzufriedenheit lässt der SPD-Politiker im ZDF-Talk nicht erkennen. Er verweist auch auf Lichtblicke. So habe man trotz des Debakels mehrere Oberbürgermeisterwahlen für sich entscheiden können.

Die gesamte Markus Lanz-Ausgabe ist übrigens in der ZDF-Mediathek verfügbar.