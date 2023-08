Markus Lanz: ZDF lässt die Bombe platzen – das Leiden hat bald ein Ende

Die quälend lange TV-Sommerpause, sie nimmt so langsam ein Ende. Für Fernseh-Enthusiasten ist sie wirklich eine absolute Pein. Jedes Jahr aufs Neue nutzen die TV-Sender die Sommerzeit, um die Produktion neuer Inhalte ein wenig herunterzufahren. Da gibt es weniger Live-Sendungen, weniger Talkshows, weniger neue Filme. Der Gedanke von ARD, ZDF und Co. ist klar: Die Menschen sind im Urlaub oder an der frischen Luft, da wird weniger Fernsehen geschaut. Das traf in diesem Jahr auch wieder ZDF-Talkmaster Markus Lanz.

Dürfen sich seine Fans sonst auf mehrere neue Sendungen in der Woche freuen, mussten sie in den vergangenen Tagen komplett auf Markus Lanz verzichten. Doch das hat bald ein Ende, wie das ZDF nun im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gab.

Markus Lanz kehrt am 22. August aus der Sommerpause zurück

Ab Dienstag, 22. August 2023, geht Markus Lanz wieder auf Sendung. Einschalten müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer dann ab 22.45 Uhr das ZDF. Wer die Gäste in der Comeback-Sendung sind, ist bislang noch unklar.

Wer nicht bis dahin warten kann, muss sich mit dem Videopodcast begnügen, den das ZDF zusammen mit Markus Lanz und Philosoph Richard David Precht zur Feier der 100. Ausgabe des gemeinsamen Podcasts herausgebracht hatte.

Darin diskutieren Markus Lanz und Richard David Precht über das Fehlen neuer gesamtgesellschaftlicher Utopien und über die Angst der Menschen vor der Zukunft. Und sie sprechen eingangs auch darüber, welchen Wert dieser Podcast für beide hat. Die erste Ausgabe des Podcasts war übrigens bereits am 3. September 2021 erschienen.

Auch „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ mit neuen Filmen

Und auch in der ARD nimmt die Sommerpause so langsam ein Ende. Bereits am 27. August 2023 zeigt der Sender einen neuen „Polizeiruf 110“-Krimi. In „Du gehörst mir“ geht es um die Entführung eines Babys.

Mehr Nachrichten:

Eine Woche später zieht dann auch der „Tatort“ nach. Im Fall „Gold“ aus Ludwigshafen spielt sogar ein ganz prominenter Name mit. Wer das ist, erfährst du hier.