Markus Lanz verhöhnt Gast vor laufender Kamera – „Weil Sie so selbstlos sind?“

Es ging mal wieder heiß her im ZDF-Studio von Markus Lanz. Am Donnerstagabend (13. April 2023) hat der Moderator Gäste in seiner Talkshow, die sich über den Städtebau der Zukunft unterhalten. Dabei hat er es anscheinend besonders auf eine Politikerin abgesehen.

In der Runde sitzen neben der (noch) Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey auch der Chefredakteur von „The Pioneer“, Michael Bröcker, sowie eine Architektin und Bauingenieurin. Direkt zu Beginn hat Markus Lanz zunächst einige Fragen an die SPD-Politikerin und versucht, diese mit spitzen Bemerkungen aus der Reserve zu locken.

Markus Lanz nimmt Politikerin ins Fadenkreuz

Markus Lanz steigt direkt mit einer provokanten Frage ein: „Wie viele Tage bleiben Ihnen noch als regierende Bürgermeisterin?“ Die Politikerin schmunzelnd leicht und antwortet souverän. Doch als Zuschauer merkt man schnell, dass der Moderator noch einiges in petto hat.

Denn nachdem er feststellt, dass die SPD-Politikerin Bürgermeisterin hätte bleiben können, fragt er nach ihren Beweggründen, dies abgelehnt zu haben. „Warum haben Sie so entschieden? Weil Sie so selbstlos sind?“, stichelt Lanz. „Das können Sie sich nicht vorstellen, oder?“, kontert Franziska Giffey.

Markus Lanz und Michael Bröcker amüsiert über SPD-Politikerin

Eine Frage nach der anderen stellt sich die noch amtierende Bürgermeisterin Berlins im Kreuzverhör. Dabei scheinen sowohl Markus Lanz, als auch der Journalist Michael Bröcker ziemlich amüsiert über die Ausführungen von Franziska Giffey zu sein. Immer wieder schauen sich die Männer an und schmunzeln, als sie spricht.

Nichtsdestotrotz sprechen sowohl der Chefredakteur von „The Pioneer“, als auch der ZDF-Moderator hin und wieder mal ein Lob in Richtung der Bürgermeisterin aus und schätzen somit ihre Schlagfertigkeit in der Runde.

