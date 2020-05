Markus Lanz: Ranga Yogeshwar platzt wegen Corona-Krise der Kragen – „Falsch“, „unklug“, „schwach“

Am Mittwoch hat die Bundesregierung die Lockerungen der Corona-Regeln bekannt gegeben.

Zwar wurden die Kontaktbeschränkungen noch einmal bis zum 5. Juni verlängert. Jedoch darf der Kreis der Kontaktpersonen deutlich größer werden. Klar war das auch Thema bei Markus Lanz. Einem Gast schmeckte das jedoch gar nicht.

Markus Lanz im ZDF: Ranga Yogashwar kritisiert „Öffnungsorgien“

Viele Virologen befürchten eine zweite Infektionswelle und plädieren für weiter strenge Maßnahmen. Auch Moderator und Physiker Ranga Yogeshwar steht auf der Seite der Virologen und den harten Kurs von Kanzlerin Merkel. Die neuen Beschlüsse bezeichnet er als „Öffnungsorgien“. Er sagte bei Markus Lanz im ZDF: „Ich sehe es kritisch. Wir sind jetzt in Phase zwei, in der die Politik etwas machen müsste.“

Ranga Yogeshwar: „Weg ist unklug und falsch“

Die Einführung der Kontaktbeschränkung sei keine große Herausforderung gewesen, weil „die Menschen bereits zuvor erkannt hatten“, so der Physiker. Nun sei aber die Politik gefragt. „In Zeiten, wo scheinbar alles irgendwie in Ordnung ist, in denen aber die Gefahr da ist, bei dass ein Weg eingeschlagen wird, der uns noch lange mit dem Problem auseinandersetzen wird, statt jetzt den Mut zu haben, noch zwei bis drei Wochen intensiver dafür zu sorgen, dass die Zahlen runtergehen.“

Die Gäste bei Markus Lanz:

Sigmar Gabriel, SPD-Politiker

Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin „Welt“

Ranga Yogeshwar, Moderator

Bernd Althusmann, Wirtschaftsminister Niedersachsen (CDU)

Marcel Fratzscher, Ökonom

Ranga Yogeshwar gibt zu, dass dieser Vorschlag „erst einmal komisch klingt“, doch: „Wir gehen einen Weg, der unklug und falsch ist.“ Sein Vorwurf an die Politik: „In Zeiten der Unsicherheit sollte sie sich nicht an den tiefen Bedürfnissen der Menschen orientieren. Sondern sie sollte den in einer Demokratie weiteren wichtigen Schritt machen und überlegen: 'Was sind die wichtigen Entscheidungen, damit es morgen besser wird und nicht das, was sie jetzt tut. Ich finde das politisch schwach.“

Diese Meinung vertrat Yogeshwar auch tags darauf bei Talkmasterin Maybrit Illner. Er prophezeit einen neuen Anstieg der Infizierten-Zahlen. Auch weil Deutschland noch immer am Anfang der Pandemie stehe. Auch wenn es sich gerade so benehme, als wäre man bereits über den Berg.

Gegenwind von anderen Gästen

„Welt“-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld. Foto: Screenshot ZDF

Journalistin Dagmar Rosenfeld sieht die Sache ganz anders. „Es geht hier nicht um die tiefen Bedürfnisse der Menschen. Es geht um wirtschaftliche, soziale Fragen, um das große Ganze. Das Wissenschaftliche ist politisch geworden, aber Virologen können nicht entscheiden, welche langfristigen gesellschaftlichen Folgen man bereit ist, in Kauf zu nehmen. Das ist Aufgabe der Politik.“

Die Menschen würden trotz Lockerungen „weiterhin verstehen“, so die 46-Jährige. Von normal und unvorsichtig sei Deutschland weiterhin weit entfernt. „Dass man versucht, Öffnungen zu wagen, finde ich ganz wichtig.“ Geht der vorgelegte Plan schief, gibt es einen Rückfallplan.

Auch SPD-Politiker Sigmar Gabriel ist ihrer Meinung. „Es ist etwas Normales, dass die Politik versucht, sich schrittweise zu bewegen. Auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, dass wir in eine schwierige Phase kommen. Die Gefahr ist da, aber ich wüsste nicht, wie man sie vermeiden sollte.“

Auch am Donnerstag ging es bei Markus Lanz um die Frage nach den Lockerungen in der Corona-Krise.