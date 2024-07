Markus Lanz: DIESE Zahlen dürften für gute Laune beim ZDF sorgen

Er ist einer der bekanntesten Talkmaster des Landes: Markus Lanz. Dreimal die Woche grüßt der gebürtige Südtiroler aus seinem Studio, hat Abend für Abend die wichtigsten Köpfe aus Politik und Gesellschaft um sich herum geschart. Mal wird es hitzig, mal kontrovers, eines jedoch ist meist sicher: Langweilig wird es zu später Stunde bei Markus Lanz selten.

Zuletzt erst sorgte CDU-Politiker Carsten Linnemann mit seinen Aussagen zum Bürgergeld bei Markus Lanz für heftige Kontroversen (hier die ganze Geschichte), am Donnerstagabend (18. Juli) hatte der ZDF-Talker zum Thema Ostdeutschland geladen. Als Gäste im Studio: ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen, FDP-Politikerin Linda Teuteberg, Journalist Robin Alexander, Landrat a.D. Werner Henning und Soziologe Steffen Mau.

Markus Lanz mit guten Quoten

Eine spannende Runde, was sich auch in den Quoten bemerkbar machte. So berichtet das Branchenmagazin „DWDL“, dass 1,71 Millionen Menschen im Gesamtpublikum einschalteten, was einem Marktanteil um 23.15 Uhr von starken 18,7 Prozent bedeutete. Ähnlich gut lief es bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,28 Millionen ein – ein Marktanteil von 14,2 Prozent, der durchaus für gute Laune beim ZDF sorgen dürfte.

++ Klatsche für Merz – hier überholt ihn Söder deutlich ++

Die dürfte aber allein schon wegen Maybritt Illner gesichert sein. 2,44 Millionen schalteten laut „DWDL“ am Donnerstagabend beim Thema „Amerika nach dem Attentat“ ein und bescherten dem ZDF damit einen Marktanteil von 16,3 Prozent um 22.15 Uhr im Gesamtpublikum. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch sah das nicht so rosig aus: 0,21 Millionen schalteten ein, ein Marktanteil von 6,6 Prozent.

Quotenkönig wurde am Donnerstag das „heute journal“ um 21.45 Uhr. 3,52 Millionen Menschen wollten die ZDF-Nachrichten sehen. Ein Marktanteil von 18,8 Prozent im Gesamtpublikum. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern setzte sich der RTL-Gehaltscheck „Was verdient Deutschland?“ auf die Spitzenposition (wie viel beispielsweise Mallorca-Star Jürgen Milski verdient, kannst du hier nachlesen).