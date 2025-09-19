Markus Lanz spricht Klartext: „Spielt im Ruhrgebiet eine Riesenrolle“

Im ZDF-Talk bei Markus Lanz am Donnerstagabend (18. September) richtet sich der Blick einmal mehr auf die aktuelle politische Situation in Deutschland. Dabei begrüßt der Moderator zwei Gäste im ZDF-Studio, deren Meinungen nicht gerade übereinstimmen: Linken-Politikerin Janine Wissler und Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD).

Im Zentrum der aktuellen Debatte steht die aktuelle Lage in Deutschland – insbesondere die angespannte Migrationsfrage.

Markus Lanz: Thema Migration steht im Fokus

Die Linke setzt sich stets für einen liberalen Umgang mit Migration ein und steht ebenfalls dem Zuzug von weiteren geflüchteten Menschen offen gegenüber, wie Parteinvorsitzender Jan van Anken im Februar 2025 in einem Funke-Interview erklärte.

++ auch für dich interessant: Boris Becker: Plötzliches Update bei Markus Lanz! „Wir arbeiten daran“ ++

Grund genug für Markus Lanz, bei Janine Wissler intensiv nachzuhaken: „Sie haben jetzt ungefähr zweieinhalb Minuten geantwortet und das ist auch in Ordnung. Nicht ein einziges Mal ist das Stichwort Zuwanderung jetzt gefallen. Das spielt im Ruhrgebiet eine Riesenrolle. Und Sie sagen weiterhin, dass es da kein Thema gibt? Sind Sie und ihre Partei weiterhin für unbegrenzten Zuzug?“

„Die Gesellschaft würde zusammenbrechen ohne Migration“

Die Linke-Politikerin stellt klar: „Es ist vollkommen klar, dass wir in Deutschland Zuwanderung brauchen. Wir müssen aufhören, die Migration als ein Problem zu sehen. Die Gesellschaft würde zusammenbrechen ohne Migration.“

Und fügt deutlich im Gespräch mit Markus Lanz hinzu: „Es gibt keinen unbegrenzten Zuzug. Die Mehrheit der Menschen, die auf der Flucht sind, kommen gar nicht bis nach Europa oder Deutschland.“

Außerdem verweist sie auf die Entwicklungen der AfD: „Sie haben doch Recht, dass die AfD ihre Stärke daraus zieht, dass wir eine vollkommen hysterische Debatte über Zuwanderung führen.“

Für die Politikerin sei es viel wichtiger, auf die aktuellen Herausforderungen und Problematiken, wie die begrenzte Anzahl von Sprachkursen, Wohnungen und den erschwerten Zugängen zum Arbeitsmarkt, aufmerksam zu machen. Die Arbeitsmarktintegration müsste deutlich erleichtert werden. Andere Länder machen es nach ihren Aussagen. Schlussendlich ist es ein Thema, das die deutsche Politik und die Gesellschaft noch sehr lange bestimmen wird.