„Markus Lanz“ (ZDF): Moderator nimmt Bürgermeister nach Impfskandal in die Mangel

Bei „Markus Lanz“ (ZDF) wurde in der Sendung am Donnerstag wieder ordentlich diskutiert.

Im Fokus standen dabei mit Reiner Haseloff und Bernd Wiegand zwei Politiker – Markus Lanz nahm beide ordentlich in die Mangel.

„Markus Lanz“ (ZDF): Blick nach Großbritannien

Wie so oft ging es auch in dieser Sendung von „Markus Lanz“ (ZDF) um die Corona-Pandemie. Zu Beginn wurde ein Blick über die deutschen Grenzen hinweg gewagt – genauer gesagt, nach Großbritannien. Von dort war ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann zugeschaltet.

Die Gäste bei „Markus Lanz“ (ZDF) am 25. Februar:

Reiner Haseloff: Ministerpräsident Sachsen-Anhalt (CDU)

Claudia Kade: Journalistin

Bernd Wiegand: Oberbürgermeister von Halle (Saale)

Rita Röhrl: Landrätin (SPD)

Prof. Thorsten Lehr: Pharmazeut

Diana Zimmermann: Journalistin

Das Land hatte zeitweise eine sehr hohe Inzidenz – mittlerweile ist diese deutlich gesunken, liegt aber immer noch über der in Deutschland. Grund für die sinkenden Zahlen seien strickte Regeln und eine deutlich weiter fortgeschrittene Impfkampagne.

Zimmermann sagte, dass die Impfbereitschaft der Briten bei rund 90 Prozent liege. Laut Robert-Koch-Institut sind in Großbritannien mittlerweile 26,9 Prozent der Menschen einfach geimpft – in Deutschland 4,4 Prozent. Bei der zweiten Impfung sieht es aber anders aus: Die haben in Großbritannien 1,0 Prozent und in Deutschland 2,3 Prozent erhalten. Dass in Großbritannien bereits mehr Menschen geimpft wären, liege unter anderem auch daran, dass der hierzulande umstrittene Impfstoff von AstraZeneca sehr beliebt sei, so Zimmermann.

„Markus Lanz“ (ZDF): Ministerpräsident Reiner Haseloff steht Rede und Antwort

Von Großbritannien ging es dann wieder nach Deutschland. Jetzt hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff seinen großen Auftritt. Dieser sieht keine großen Versäumnisse in der deutschen Politik und verteidigte auch den Parteitag der CDU in Sachsen-Anhalt.

Weitere Politik-News:

Haseloff stellte sogar eine Forderung an das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Dieses müsse besser zu einer Aufklärung über Impfungen beitragen: „Sorgen Sie dafür, dass jeden Tag Aufklärung läuft“, lautete die Forderung des CDU-Politikers.

Als Markus Lanz einwarf, dass seine Sendung das Thema häufig behandle, redete Haseloff diese klein: „Sie machen das zu spät. Wer guckt denn so spät?“ Als der Moderator erwidert, dass seine Sendung im Schnitt mehr als zwei Millionen Menschen sehen würden, ist das Thema beendet.

„Markus Lanz“ (ZDF): Moderator nimmt Bürgermeister nach Impfskandal in die Mangel

Die zweite spannende Personalie an diesem Abend ist Halles Bürgermeister Bernd Wiegand. Dieser ist 64 Jahre alt und wurde bereits im Januar geimpft. Nach der Prioritätenliste von Bund und Ländern wäre er da noch gar nicht an der Reihe gewesen. Wie kann das sein? Diese Frage stellt ihm auch der Moderator.

Gestern Abend traf Grossinquisitor @Markus__Lanz auf Bürgermeister #wiegand. Das war sehr hart, #wiegand hatte keine Chance und war dann auch der Buhmann der Runde. Die Fragen, die gestellt wurden, sind dennoch wichtig. — Juliane Uhl (@juliane_uhl) February 26, 2021

„Man hat mir gesagt: Wenn Sie nicht kommen, werfen wir die Spritze weg“, so Wiegand. Die Impfung sei mit einer Restimpfstoff-Dosis erfolgt. Im Januar habe ihm das Krankenhaus überraschend die Impfung angeboten. Man habe ihm gesagt, dass er der Einzige gewesen sei, den man erreichen konnte und der Impfstoff sonst nicht genutzt werden könne. Dieser sei nämlich nur noch 15 Minuten haltbar gewesen.

Markus Lanz (ZDF): Halles Bürgermeister Bernd Wiegand stand im Mittelpunkt der Sendung. Foto: ZDF Medithek

„Es war kein Zufall, dass Sie angerufen worden sind“, stellte Lanz fest, was Wiegand auch einsah. Neben ihm waren noch weitere Stadträte und Mitglieder des Katastrophenstabes von Halle vorzeitig geimpft worden. Laut der Verordnung des Katastrophenstabs soll Restimpfstoff etwa unter Ärzten und Rettungskräften, aber auch unter dem Stadtrat und dem Katastrophenstab, dessen Chef Wiegand ist, verteilt werden. „Warum haben Sie sich da mit reingeschrieben?“, hakte der Moderator nach. Laut Wiegand müsse der Katastrophenstab wichtige Entscheidungen treffen.

Markus Lanz lies es damit aber nicht gut sein, sondern nahm den Bürgermeister weiter in die Mangel. „Glauben Sie, die Kanzlerin würde ein vorzeitiges Impfangebot annehmen?“, fragte Lanz und beantwortete seine Frage anschließend noch selber: „Sie würde es nicht tun. Warum, was glauben Sie?“ Immerhin gab Bernd Wiegand zu, dass er die Kritik an seiner Entscheidung nachvollziehen könne. Seine Reputation in der Öffentlichkeit dürfte er durch diesen Auftritt aber nicht verbessert haben. (gb)

Die ganze Sendung gibt es in der ZDF-Mediathek zum nachschauen.