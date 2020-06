Markus Lanz verzweifelt beim Thema Kindesmissbrauch – „Was muss denn noch passieren, damit ...“

Die Zahlen, die Markus Lanz zu Beginn seiner Sendung am Donnerstagabend im ZDF vorliest, lassen einem das Blut in den Adern gefrieren: „An jedem einzelnen Tag 43 neue Opfer nur in unserem Land. Nirgendwo auf der Welt werden so viele Bilder und Filme von sexuellem Missbrauch an Kindern verbreitet wie in Europa.“

Zu Gast ist bei Markus Lanz unter anderem der ehemalige Polizeidirektor Rainer Becker. Er macht der Politik schwere Vorwürfe. Es scheine ein Urvertrauen zu geben, „dass man sagt: 'Wir können jemandem nicht unterstellen, dass er gleich wieder übergriffig wird.'“ So auch im Missbrauchsfall Münster, bei dem ein 27-jähriger Hauptverdächtiger ist. Er lebte mit seiner Lebensgefährtin und deren zehn Jahre altem Sohn zusammen, ohne dass das Jugendamt eingegriffen hatte. Der Junge soll eines der Opfer des Mannes sein.

Markus Lanz im ZDF: „Was ist schiefgelaufen?“

Markus Lanz richtet sich an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und sagt: „Das ist ja in dem Fall nicht irgendjemand. Wir reden über jemanden, der vorher schon zweimal wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt worden. Zweimal zu zwei Jahren auf Bewährung. Dem Gefängnis ist er immer um Haaresbreite entkommen. Was ist da schiefgelaufen?“

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht

Die Politikerin erklärt: „Dass Bedürfnis 'Kinder sind am besten in der Familie aufgehoben' führt oftmals dazu, dass nicht die Entscheidung getroffen wird: 'Das Kind muss raus, es ist besser für sein Wohl'.“ In den meisten Fällen sei es richtig, die Kinder in den Familien zu lassen. In anderen Fällen fehle die Sensibilität zu erkennen, dass die Kinder unter sexueller Gewalt leiden, so Christine Lambrecht.

Markus Lanz verzweifelt: „Was muss denn noch passieren, damit ...“

Markus Lanz will von seinem Gast wissen: „Warum wird jemand einmal wegen Besitzes von Kinderpornografie zwei Jahre auf Bewährung verurteilt, dann wieder und wieder zwei Jahre auf Bewährung. Was muss denn noch passieren, damit jemand beim dritten Mal da hingeht, wo er hingehört?“

Hier müsse man sich vor allem die Frage stellen, weshalb die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Ein Drittel der Strafen bei schwerem Missbrauch werde zur Bewährung ausgesetzt. „Wir müssen dafür sorgen, dass diese Wiederholung nicht mehr erforderlich ist. Momentan können die Richter einen bestimmten Strafrahmen verhängen, aber erst, wenn eine Wiederholung geschehen ist. Das will ich abschaffen.“ Zudem soll auch der Strafrahmen erhöht werden, so die Justizministerin.

Markus Lanz nicht zufrieden

Markus Lanz ist mit der Antwort noch nicht zufrieden. „Was reitet uns in Kauf zu nehmen, dass ein drittes Mal ein Kind missbraucht werden muss, bis so jemand eine Gefängnisstrafe bekommt? In dem Moment, in dem du zweimal zur Bewährung aussetzt, nimmst du in Kauf, dass es ein drittes Opfer gibt.“

Das Problem liege darin, dass die Höchststrafen kaum ausgesprochen werden, erklärt die 55-Jährige. Ein halbes Prozent der Strafen bei schwerem sexuellen Missbrauch befinde sich im Rahmen zwischen 10 und 15 Jahren. Der Rahmen werde von den Richtern nicht ausgeschöpft. „Daher ist es wichtiger, an anderen Stellen anzuknöpfen. Man darf einen minderschweren Fall bei den schweren Fällen nicht mehr möglich machen. Das ist der Ansatz, der zielführender ist, damit Urteile gefällt werden, die dem Unrecht dieser widerlichen Taten gerecht werden.“ (cs)