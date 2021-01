Markus Lanz (ZDF): Martin Schulz beleidigt Laschet – dann tut es ihm furchtbar leid

Spannender Talk bei Markus Lanz am Donnerstagabend: Zu Gast ist unter anderem der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Martin Schulz leistet sich bei Markus Lanz einen verbalen Fehltritt, als er Armin Laschet und Markus Söder beleidigt. Dann entschuldigt er sich sofort mehrfach dafür.

Markus Lanz (ZDF): Martin Schulz beleidigt Laschet und Söder – dann tut es ihm leid

Im Gespräch von Markus Lanz mit dem SPD-Politiker geht es zunächst um US-Präsident Joe Biden, die Pannen der Impfstoffbeschaffung der EU und dann um die Aussichten der SPD im Superwahljahr 2021.

Die Gäste bei Markus Lanz am 28. Januar 2021:

Martin Schulz: Ex-Kanzlerkandidat der SPD

Dagmar Rosenfeld: "Welt"-Chefredakteurin

Dr. Viviane Zotzmann: Intensivmedizinerin

Stefanie Schoeneborn: ZDF-Ostasien-Korrespondentin

Christian Baldauf: CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Die Chancen für Olaf Scholz im Herbst das Kanzleramt zu erobern, sieht Martin Schulz weitaus besser, als es die 15 bis 16 Prozent in aktuellen Umfragen vermuten lassen. „Die Leute werden fragen: Ganz schwere Lage, die Pandemie vorbei, wirtschaftlich und soziale Auswirkungen in unserem Land und internationale Herausforderungen wie nie zuvor. Wer kann nach Merkel, denn Merkel steht in breiten Teilen der Bevölkerung für die Fähigkeit, Deutschland international stark zu vertreten, wer kann das nach Merkel eigentlich am besten?“, prognostiziert Schulz.

Hier sieht er den Vizekanzler Olaf Scholz klar vor den Ministerpräsidenten Armin Laschet und Markus Söder. Scholz bringe als Regierender Bürgermeister von Hamburg, Bundesarbeitsminister, Bundesfinanzminister und Vizekanzler mehr Erfahrung mit. Er sei außerdem „der Schöpfer des Wiederaufbauplans in der EU“. Bei der Wahl im September werde es stark darum gehen, wer „das Erbe von Angela Merkel in der Vertretung Deutschlands in der Welt und in Europa am besten antreten“ könne.

Der 65-Jährige war Kanzlerkandidat der SPD im Bundestagswahlkampf 2017.

Kurzzeitig war er SPD-Parteivorsitzender.

Von 1994 bis 2017 war er Mitglied im EU-Parlament, für die letzten fünf Jahre auch dessen Präsident.

Seine politische Karriere begann als Bürgermeister von Würselen.

Seit Dezember ist er nun Vorsitzender der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.

Martin Schulz mit Fehltritt bei Markus Lanz: „Ich ärgere mich jetzt ehrlich über mich selbst“

Dann kam die brisante Szene: Schulz ist sich sicher, dass der Finanzminister gute Chancen habe „gegen die Provinzpolitiker aus Aachen und München“. Die „Welt“-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld empört sich: „Provinzpolitiker finde ich für jeden Ministerpräsidenten ehrlich gesagt unangemessen!“. Auch Markus Lanz fragt erstaunt: „Haben Sie eben gerade Armin Laschet einen Provinzpolitiker genannt?“

Schnell sieht Schulz ein, dass er den Bogen überspannt hat: „Provinzpolitiker nehme ich jetzt mal zurück. Sagen wir mal 'Landespolitiker': Sie haben recht! Ich nehme das mal zurück.“ Es arbeitet sichtbar in ihm: Provinzpolitiker sei „ungerecht" und er ärgere sich über sich selbst, weil dieses Etikett auch ihm selbst als Mann aus der Kleinstadt Würselen im Wahlkampf 2017 immer angeheftet worden sei.

„Gerade auch beim Armin Laschet tut mir das leid. Eigentlich ist er ein netter Kerl, ich finde ihn sehr sympathisch.“ Dennoch glaubt Schulz nicht, dass der NRW-Ministerpräsident Olaf Scholz gewachsen sei.

